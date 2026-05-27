Τεμπονέρας για ΕΛΑΣ: Πάντρεμα εθνικού και κοινωνικού με σύγκλιση των κυριότερων ρευμάτων της Αριστεράς

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) τοποθετήθηκε ο Διονύσης Τεμπονέρας, τονίζοντας ότι πρόκειται «για ένα πολιτικό γεγονός, το οποίο ήδη απασχολεί την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα»,

Ο συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα εξήγησε τις συνδηλώσεις του ονόματος ΕΛΑΣ. «Το Ελληνική συμβολίζει το πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό. Μιλάμε για τη χώρα πώς μπορεί να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Μιλάμε για μία αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδη τη σύγκλιση των τριών κυριότερων ρευμάτων της Αριστεράς. Δηλαδή, σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Αλλά και μία συμπαράταξη όχι ρευμάτων αλλά κομμάτων. Κυρίως δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στις «ταμπέλες», αλλά στο πολιτικό περιεχόμενο και στις προγραμματικές προτάσεις που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα. «Οι 7 δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν είναι η πυξίδα, οι αξίες και αρχές μας πάνω στις οποίες θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές και θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα»,

Ο Διονύσης Τεμπονέρας τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. «Αν αλλάξει η πολιτική δεν θα βλέπουμε το παράδοξο να βάζουμε βενζίνη με 2,12, όταν το Λουξεμβούργο βάζει με 1,80. Αυτό είναι πολιτική αλλαγή που αλλάζει. Μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να βρεις χώρο από ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής. Όχι φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με πατριωτική εισφορά. Μπορείς να εξασφαλίσεις μίνιμουμ ποσότητα ενέργειας που θα φτάνει στους ευάλωτους και χαμηλά εισοδήματα».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μιλούν για εθελοντική φορολογία είπε, «Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί, λίγα πράγματα και καλά μπορούμε να κάνουμε, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς που θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη αφετηρία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι ορίζει το ΕΛΑΣ ως μεγάλο πλούτο, απάντησε «Ξέρουμε τον μεγάλο πλούτο. Είναι τα 5,5 δισ. των τραπεζών. Είναι τα 2 δισ. προ φόρων που είχε η ΔΕΗ. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τροφίμων που θησαύρισαν από τα πληθωριστικά κέρδη. Τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιρειών ενέργειας. Οι πρώτες εισαγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο είχαν 12. δισ. κέρδη».

Τέλος, ερωτηθείς για τα όσα ανέφερε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο 4ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» περί μη φορολόγησης των εφοπλιστών από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τεμπονέρας απάντησε, «Καλή η προπαγάνδα, αλλά τα νούμερα είναι εκεί και έχουν απαντηθεί αυτά στην “Ιθάκη”, στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Το δημοσιονομικό περιθώριο ή η διαφορά δεν ήταν 380 εκατομμύρια ευρώ όπως ειπώθηκε στο ντοκιμαντέρ. Πρώτον, το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας θέσπισε εισφορά για τον εφοπλισμό και δεύτερον, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της φορολόγησης των εφοπλιστών άπτεται του Συντάγματος, στο άρθρο 107, άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη».

Διαβάστε επίσης

«Ο ριζοσπαστικός, αριστερός ηγέτης επιστρέφει» – Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την επαναφορά Τσίπρα με την ΕΛΑΣ

Πάρτι στο X με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ – Κέρδη για ΝΔ