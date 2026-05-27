Πατέρας για τρίτη φορά θα γίνει ο Τζέσι Γουίλιαμς από το Grey’s Anatomy

Ξανά μπαμπάς πρόκειται να γίνει ο Τζέσι Γουίλιαμς, με τον σταρ του «Grey’s Anatomy» θα υποδέχεται στο άμεσο μέλλον το τρίτο του παιδί.

Πρόκειται για το πρώτο παιδί που αποκτά με τη σύντροφό του, Αλεχάντρα Ονίεβα, με την Ισπανίδα ηθοποιό να επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της μέσα από μια σειρά από στιγμιότυπα που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο στο Instagram, στα οποία φαινόταν η φουσκωμένη της κοιλίτσα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί σε κοινή του έξοδο στο Λος ‘Αντζελες.

Ο Γουίλιαμς έχει ήδη δύο παιδιά από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Άριν Ντρέικ Λι: την 11χρονη Σάντι και τον 10χρονο Μασέο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει στο περιοδικό PEOPLE για τα γυρίσματα της σειράς δράσης «Hotel Costiera», στα παρασκήνια της οποίας γνώρισε την Onieva. Όπως είχε πει ήταν αρκετά δύσκολο να συνδυάζει το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων στην Ιταλία με τις οικογενειακές του υποχρεώσεις αφού χρειαζόταν να ξυπνάει μέσα στη νύχτα λόγω της διαφοράς ώρας για να μιλήσει με τα παιδιά του.

«Όχι μόνο υποκριτική, αλλά έκανα και την παραγωγή κάθε βράδυ βλέποντας το υλικό των γυρισμάτων, κρατώντας σημειώσεις και όλα τα σχετικά» είχε αναφέρει ο Γουίλιαμς προσθέτοντας: «[Ξυπνούσα] στις 3 τα ξημερώματα για να τηλεφωνήσω στα παιδιά, επειδή ήμουν εννέα ώρες μπροστά, οπότε ο ύπνος ήταν πραγματικά δύσκολος».

Το πρώην ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2017.

