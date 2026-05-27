Τάσος Κωστής: «Ο καρκίνος είναι ύπουλος – Δεν ξέρεις πότε θα επιστρέψει» (Video)

Για την απώλεια της συζύγου του και τις δυσκολίες που φέρνει η μοναξιά στην καθημερινότητά του μίλησε ο Τάσος Κωστής, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος ίσως απαλύνει τον πόνο, δεν τον σβήνει, ωστόσο.

«Ο χρόνος απαλύνει τον πόνο της απώλειας, αλλά δεν φεύγει. Δεν φεύγει ο πόνος. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια. Όταν άρχισε να ελαφραίνει με τον χρόνο, την αποδέχθηκα αλλά λέω ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου και που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια. Πρέπει να αποδεχτώ την απώλεια. Πρέπει όμως και να ζω με την ανάμνηση ότι είχα πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου πάρα πολύ ωραίο. Να το πω διαμάντι; Πως να το πω; Κάπως να το πω”» είπε μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star,και πρόσθεσε:

«Αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα. Ένας άνθρωπος δίπλα μου, γιατί δεν είναι καλή η μοναξιά. Ας πούμε, τώρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και πήρα πολλή αγάπη. Είχε πολύ συγκίνηση και έπεσε πολύ κλάμα στο φεστιβάλ. Αλλά όταν γύρισα στο ξενοδοχείο, εκεί ένιωσα την μοναξιά. Δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην περιπέτεια που ο ίδιος είχε κατά το παρελθόν με τον καρκίνο, ο Τάσος Κωστής τόνισε ότι δεν λέει ποτέ ότι νίκησε τη νόσο, καθώς είναι ύπουλη και μπορεί να επιστρέψει. Η εμπειρία αυτή -τονίζει- τον έκανε να συνειδητοποιήσει τις μικρές χαρές της ζωής οι οποίες κρύβουν την πραγματική ευτυχία.

«Είναι ύπουλος ο καρκίνος. Δεν καταλαβαίνεις πώς έρχεται. Αφού κάθεται φρόνιμα, δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ, τι πάει να πει πάλεψα και τον νίκησα; Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. κι αν σου βγει μετά; Τι θα πεις; Κάμποσοι το είπαν και δυστυχώς, δεν τον νίκησαν τελικά. Δεν με αγχώνει, δεν του δίνω σημασία. Έχω εξοικειωθεί με τον θάνατο λόγω της μεγάλης απώλειας που είχα στη ζωή μου. Άλλαξε ο τρόπος που, πλέον, βλέπω τη ζωή. Προσπαθώ να μη στεναχωριέμαι. Η ευτυχία βρίσκεται στα πολύ απλά πράγματα. Το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στα μεγάλα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε και ξεχνάμε τις μικρές απολαύσεις της ζωής, τις μικρές χαρές» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

