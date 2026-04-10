search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:56
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το «Dragons’ Den» – Το απολαυστικό τρέιλερ 

tanimanidis_skai

Το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη μετακομίζει από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Στο νέο τρέιλερ, ο παρουσιαστής παρουσιάζει με χιούμορ τις αντικειμενικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας νέος επιχειρηματίας, όταν πρέπει να καλύψει όλες τις θέσεις… μόνος του!

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Αν έχεις επιχείρηση, μην το δουλεύεις μόνος, έλα στο “Dragons’ Den”». Οι Dragons αναζητούν την επόμενη επένδυσή τους και αυτή μπορεί να είναι η δική σου επιχείρηση! Αν πιστεύεις σε αυτό που έχεις δημιουργήσει, το θεωρείς μοναδικό και αναζητάς την ευκαιρία που θα το απογειώσει, κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το μέλλον που ονειρεύεσαι.

Θυμίζουμε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1 το 2021 και παρουσίασε δύο κύκλους της «Φάρμας», τρεις κύκλους του «Dragons’ Den» και έναν κύκλο της ταξιδιωτικής εκπομπής «The Reunion». 

Ο ίδιος δεν είχε δώσει, φέτος, το παρόν στην κοπή της πίτας του καναλιού στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον» γεγονός που πυροδότησε διάφορα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Η νέα συμφωνία με τον ΣΚΑΪ ξεκινά από το «Dragons’ Den» και δεν αποκλείεται να επεκταθεί προσεχώς και σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
islamabad
ΚΟΣΜΟΣ

gynaika-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

arkouda new
ΕΛΛΑΔΑ

nosokomeio trikala new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
barbakeios kreata
ΕΛΛΑΔΑ

makaronia-new
ΥΓΕΙΑ

jo malone
LIFESTYLE

natasha lyonne
LIFESTYLE

opekepe
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

islamabad
ΚΟΣΜΟΣ

gynaika-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3