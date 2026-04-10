Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το «Dragons’ Den» – Το απολαυστικό τρέιλερ 

Το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη μετακομίζει από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Στο νέο τρέιλερ, ο παρουσιαστής παρουσιάζει με χιούμορ τις αντικειμενικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας νέος επιχειρηματίας, όταν πρέπει να καλύψει όλες τις θέσεις… μόνος του!

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Αν έχεις επιχείρηση, μην το δουλεύεις μόνος, έλα στο “Dragons’ Den”». Οι Dragons αναζητούν την επόμενη επένδυσή τους και αυτή μπορεί να είναι η δική σου επιχείρηση! Αν πιστεύεις σε αυτό που έχεις δημιουργήσει, το θεωρείς μοναδικό και αναζητάς την ευκαιρία που θα το απογειώσει, κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το μέλλον που ονειρεύεσαι.

Θυμίζουμε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1 το 2021 και παρουσίασε δύο κύκλους της «Φάρμας», τρεις κύκλους του «Dragons’ Den» και έναν κύκλο της ταξιδιωτικής εκπομπής «The Reunion».

Ο ίδιος δεν είχε δώσει, φέτος, το παρόν στην κοπή της πίτας του καναλιού στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον» γεγονός που πυροδότησε διάφορα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Η νέα συμφωνία με τον ΣΚΑΪ ξεκινά από το «Dragons’ Den» και δεν αποκλείεται να επεκταθεί προσεχώς και σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα.

