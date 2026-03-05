ΣΚΑΪ: Εγκαινιάζει νέα διευρυμένη συνεργασία με τον Σάκη Τανιμανίδη – Αρχή με το «Dragons’ Den»

Με διθυράμβους για τον Σάκη Τανιμανίδη ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε την νέα περίοδο συνεργασίας τους η οποία σηματοδοτείται με την απόκτηση και μετάδοση- για τέταρτη σεζόν στην ελληνική τηλεόραση- του ριάλιτι επιχειρηματικών προκλήσεων και ντιλ «Dragons’ Den».

Ο σταθμός του Φαλήρου σημειώνει ότι η συνεργασία περιλαμβάνει και «άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων», τροφοδοτώντας εικασίες ότι μεταξύ αυτών ίσως να είναι και το περίφημο «World Party» από το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός ο Τανιμανίδης.

«Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι DRAGONS έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής δράσης», δίνει στίγμα το κανάλι και θυμίζει πως «από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως «Money Tigers», το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων «Dragons’ Den», «Shark Tank» και «Lions’ Den») και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου στις χώρες μετάδοσής του.

«Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν» αναφέρει ο σταθμός.

