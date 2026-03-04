Το δίδυμο καναλιών που πρωταγωνιστεί στην τηλεθέαση παρέμεινε ίδιο την Τρίτη (3/3)

Είναι σταθμισμένο -παρατηρώντας τα μερίδια τηλεθέασης των σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας μέρα μέρα- πως η Τρίτη δείχνει να είναι η… καλυτερότερη ημέρα για τον Alpha.

Χθες η επίδοση του διαμορφώθηκε στο 15,3% με τη Nielsen να σημειώνει μεταβολή στη δυναμική του, της τάξης του 1,2% από τη μία ημέρα στην επόμενη. Μια βδομάδα πίσω την ίδια ημέρα ο σταθμός είχε μερίδιο 16,5% από 13,7% την ακριβώς προηγούμενη ημέρα και το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στο διήμερο 9,10/2.

Το αντίθετο συμβαίνει στο Mega. Αρχίζει καλά τη Δευτέρα και εμφανίζει κάμψη την Τρίτη. Ενδεικτικά από το 12,9% της Δευτέρας που μας περασε, χθες η επίδοση του διαμορφώθηκε στο 12,5%. Με εξαίρεση το προπερασμένο Δευτερότριτο, στα -πριν από εκείνο- προηγούμενα διήμερα (16,17 & 9,10) του Φεβρουαρίου παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο.

Για μια ακόμη ημέρα τέσσερις σταθμοί είχαν διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους. Το Open συνεχίζει να κινείται τρείς μονάδες πάνω από την μέχρι τώρα δυναμική του. Στα αξιοσημείωτα ότι το ΕΡΤNews «ξεκόλλησε» από την περιοχή του 2% και για τέταρτη ημέρα στη σειρά συνέχισε με επίδοση άνω του 3,5%.

