Αποχώρηση υψηλόβαθμου στελέχους στο Open

Με λιτή ανακοίνωση μόλις 35 λέξεων το Open ενημέρωσε νωρίτερα «την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου από τη Διεύθυνση Προγράμματος.

Η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστεί για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια».

Στην ενδοχώρα του σταθμού η είδηση για κάποιους ήταν αναμενόμενη. Σε άλλους προκάλεσε ξάφνιασμα και μούδιασμα.

