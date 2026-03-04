Αποχώρηση υψηλόβαθμου στελέχους στο Open

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με λιτή ανακοίνωση μόλις 35 λέξεων το Open ενημέρωσε νωρίτερα «την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου από τη Διεύθυνση Προγράμματος.
Η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστεί για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια».
Στην ενδοχώρα του σταθμού η είδηση για κάποιους ήταν αναμενόμενη. Σε άλλους προκάλεσε ξάφνιασμα και μούδιασμα.
Διαβάστε επίσης:
Alpha: Νέος «εφιάλτης» για τον Σάββα στο σημερινό (4/3) «Το σόι σου»
Απλοϊκή ανάλυση για τις αυξήσεις στα καύσιμα προκαλεί το… διαδίκτυο
Eurovision 2026: Δυο σκαλοπάτια κατέβηκε στα προγνωστικά το «Ferto» και ο Akylas
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.