Eurovision 2026: Δυο σκαλοπάτια κατέβηκε στα προγνωστικά το «Ferto» και ο Akylas

Νωρίς είναι ακόμα για ασφαλείς εκτιμήσεις- μεσολαβούν ως τον τελικό της Eurovision, 69 ημέρες- και στο μεταξύ συμπληρώνεται με εκπροσωπήσεις η λίστα των χωρών που θα συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση, μέσα Μαΐου στη Βιέννη. Αυτό σημαίνει ότι οι ανακατατάξεις στις προγνώσεις των στοιχηματικών θα συνεχίσουν. Ενδεικτικά, προ καιρού, το Ισραήλ εμφανιζόταν πρώτο στις πιθανότητες νίκης στο διαγωνισμό, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής τραγουδιού. Με τα σημερινά δεδομένα και με εκπροσώπηση πλέον, οι στοιχηματικές του δίνουν 6% πιθανότητες για το βραβείο.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την ελληνική εκπροσώπηση. Χρονικά, όχι πολύ μακριά, το «Ferto» του Akylas βρέθηκε σε απόσταση ανάσας από την κορυφή της λίστας των προβλέψεων με ποσοστό πιθανοτήτων 11%.

Λίγο μετά οι προγνώσεις του έδιναν λιγότερες πιθανότητες και μια θέση πιο μακριά από την κορυφή.

Με τα νέα δεδομένα το «Ferto» εμφανίζει-μικρή- αυξητική τάση απομάκρυνσης από τη νίκη στο διαγωνισμό τραγουδιού της EBU, ενώ η λίστα με τις 35 χώρες που θα διαγωνιστούν είναι σε μεγάλο ποσοστό συμπληρωμένη με υποψηφιότητες.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται ως αυτή τη στιγμή οι Γαλλία, Σουηδία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Πορτογαλία, ενώ κάποιες άλλες χώρες έχουν επιλέξει καλλιτέχνη όχι όμως τραγούδι, όπως για παραδειγμα η Τσεχία, η Ρουμανία, η Αρμενία, η Γεωργία.

Εν τέλει αυτό που έχει σημασία είναι η αξιοπρεπής διάκριση, όπως συνέβη στον διαγωνισμό του 2025 με την Klavdia και το κομμάτι «Asteromata» που κατέλαβε την έκτη θέση.

