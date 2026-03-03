search
03.03.2026
03.03.2026

Τα «αποτυπώματα» των υπηρεσιών streaming στην Ελλάδα μέσα στο 2025 – Η πλατφόρμα που κατέχει τη μερίδα του λέοντος

03.03.2026 11:59
Η εικόνα της ελληνικής αγοράς συνδρομητικών υπηρεσιών streaming το 2025 δεν κρύβει εκπλήξεις κι αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη σταθερότητας, ως τώρα.

Το Netflix έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως καταγράφεται από την πλατφόρμα JustWatch που σφυγμομετρά και αποτυπώνει την κινητικότητα στις Over The Top συνδρομητικές ιντερνετικές υπηρεσίες και στην Ελλάδα, λειτουργώντας και ως κόμβος οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής. Το ετήσιο μερίδιο του διαμορφώθηκε κοντά στο 30%, όσο ήταν και το τέταρτο τρίμηνο του 2025, διατηρώντας την πρωτοπορία, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως βασικού σημείου αναφοράς για το ελληνικό κοινό, όπως αναφέρει σχετικώς και το εξειδικευμένο advertising.gr.

To δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα  διείσδυσης των υπηρεσιών VOD κατευθύνθηκε στο  Prime Video της Amazon το οποίο διαμορφώθηκε περι το 27% με  ελαφρά πτωτική τάση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Τρίτος «παίκτης» αλλά με διαφορά δυναμικότητας αναδείχθηκε το 2025 το Disney+. Η πορεία του από τις αρχές του 2025 ήταν ανοδική και εμφάνισε σταθερότητα- με ανεπαίσθητες διακυμάνσεις- από τον Ιούνιο και ύστερα.

 Μια θέση πιο πίσω, το Apple TV+ κινείται γύρω στο 10%, παρουσιάζοντας αυξημένη μεταβλητότητα μέσα στη χρονιά, γεγονός που δείχνει ότι η απήχηση του συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες πρεμιέρες.

Netflix, Prime Video και Disney+ αθροίζουν 73% του συνολικού ενδιαφέροντος, που σημαίνει πως τα περιθώρια  διείσδυσης και ανάπτυξης για μικρότερους παίκτες, είναι κάπως στενά.

Το τοπίο των υπηρεσιών streamingπου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αναμένεται να εμφανίσει ενδιαφέρον εντος του 2026 καθώς από τις 13 Ιανουαρίου άρχισε να δραστηριοποιείται ανεξάρτητα η HBO Max της Warner Bros Discovery.

Η δυναμομετρηση των ιντερνετικών υπηρεσιών streaming προέρχεται από ανάλυση δεοδομέων εμπλοκής συνδομητών/χρηστών (watchlists, clicks προς υπηρεσίες, χρήση φίλτρων και σήμανση περιεχομένου ως «seen») σε website, mobile και TV apps, όπως τονίζεται στην ταυτότητα της έρευνας.

