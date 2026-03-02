«Έσκισε» σε τηλεθέαση το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special Grand Prize» το σαββατοκύριακο (28/2,1/3)

Δύο τάσεις διαμορφώθηκαν μέσα στο σαββατοκύριακο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, καθώς οι επιλογές τους κινήθηκαν κατά κύριο λόγο μεταξύ τηλεπαιχνιδιών και ειδησεογραφικών εκπομπών λόγω επικαιρότητας.

Πρώτη επιλογή και τις δύο ημέρες ήτα ο «Εκατομμυριούχος» με το διακριτικό «Special Grand Prize». Επίσης και τις δύο ημέρες στη δεύτερη θέση δημοφιλίας βρέθηκε ο «Τροχός της τύχης» με τρίτη επιλογή η ενότητα της ελληνικής ταινίας που είχε το Star, μεταδίδοντας τις κωμωδίες «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» και «Θα σε κάνω βασίλισσα», αντιστοίχως.

Μέσα σε όλα, το «Survivor» της Κυριακής (και υπό νέο προγραμματισμό) αποτέλεσε τέταρτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας.

Μεγάλες στιγμές, επίσης, έζησε ο ΣΚΑΪ, καθώς ύστερα από αρκετό καιρό τα δύο μεγάλα δελτία του -μεσημεριανό και βραδινό- διακρίθηκαν στα Top 10 κάθε μία από τις δύο ημέρες του γουίκεντ.

