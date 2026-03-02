Η ενημέρωση ροής χάρισε στον ΣΚΑΪ την πρωτιά στην τηλεθέαση του σαββατοκύριακου (28/2,1/3)

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τους συντονισμένους βομβαρδισμούς Ισραήλ-ΗΠΑ σε Ιράν και η «απάντησή» του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και η κάλυψη των εκδηλώσεων Μνήμης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη, έδωσαν προβάδισμα τηλεθέασης στον ΣΚΑΪ με τη διαρκή ενημέρωση στη διάρκεια του γουίκεντ.

Άλμα τηλεθέασης για τους ίδιους λόγους κατέγραψε η Nielsen το Σάββατο στο Open, το μερίδιο του οποίου σχεδόν διπλασιάστηκε συγκριτικά με το μέσο όρο του σταθμού.

Μικρή άνοδος στην επίδοση του ΕΡΤNews σημειώθηκε το Σάββατο και συνεχίστηκε την Κυριακή, πλην όμως το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ από ό,τι φάνηκε δεν κατάφερε να αναπτύξει δυναμική παραπλήσια έστω των άλλων καναλιών, ιδίως εκείνων που προσάρμοσαν τα προγράμματά τους λόγω της επικαιρότητας.

Την Κυριακή το ΕΡΤNews κατάφερε νέα υψηλή επίδοση, από τότε που επιδόσεις του δημοσιοποιούνται, με 4,2% μερίδιο τηλεθέασης.

Την ίδια ημέρα το Mega κατάφερε χαμηλό ρεκόρ σεζόν, ως τώρα, με επίδοση 8,8% – το προηγούμενο ήταν 9,4% στις 12/10/2025.

