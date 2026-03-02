search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 02:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 18:32

Η ενημέρωση ροής χάρισε στον ΣΚΑΪ την πρωτιά στην τηλεθέαση του σαββατοκύριακου (28/2,1/3)

02.03.2026 18:32
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τους συντονισμένους βομβαρδισμούς Ισραήλ-ΗΠΑ σε Ιράν και η «απάντησή» του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και η κάλυψη των εκδηλώσεων Μνήμης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη, έδωσαν προβάδισμα τηλεθέασης στον ΣΚΑΪ με τη διαρκή ενημέρωση στη διάρκεια του γουίκεντ.

Άλμα τηλεθέασης για τους ίδιους λόγους κατέγραψε η Nielsen το Σάββατο στο Open, το μερίδιο του οποίου σχεδόν διπλασιάστηκε συγκριτικά με το μέσο όρο του σταθμού.

Μικρή άνοδος στην επίδοση του ΕΡΤNews σημειώθηκε το Σάββατο και συνεχίστηκε την Κυριακή, πλην όμως το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ από ό,τι φάνηκε δεν κατάφερε να αναπτύξει δυναμική παραπλήσια έστω των άλλων καναλιών, ιδίως εκείνων που προσάρμοσαν τα προγράμματά τους λόγω της επικαιρότητας.

Την Κυριακή το ΕΡΤNews κατάφερε νέα υψηλή επίδοση, από τότε που επιδόσεις του δημοσιοποιούνται, με 4,2% μερίδιο τηλεθέασης.

Την ίδια ημέρα το Mega κατάφερε χαμηλό ρεκόρ σεζόν, ως τώρα, με επίδοση 8,8% – το προηγούμενο ήταν 9,4% στις 12/10/2025.

Διαβάστε επίσης:

Αντιμετάθεση των βραδινών σειρών του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/2)

Mega: «Έσπασε» το σερί παραμονής του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/2)

ΣΚΑΪ: Στο ντοκιμαντέρ (2/3) «Φάκελος 17Ν» η στρατολόγηση νέων μελών στα 80s, το Συκούριο, το χτύπημα με τον λοχία Σόντερς και το πολιτικά τεταμένο κλίμα της εποχής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 01:06
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3