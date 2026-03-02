ΣΚΑΪ: Στο ντοκιμαντέρ (2/3) «Φάκελος 17Ν» η στρατολόγηση νέων μελών στα 80s, το Συκούριο, το χτύπημα με τον λοχία Σόντερς και το πολιτικά τεταμένο κλίμα της εποχής

Περίπου τέσσερις δεκαετίες πίσω, όταν η Αθήνα ήταν πεδίο δράσης τρομοκρατικών ομάδων της Μέσης Ανατολής και η 17Ν στρατολογούσε νέα μέλη, «κοιτά» το σημερινό επεισόδιο «Η οργάνωση φάντασμα» της σειράς ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17 Νοέμβρη» του Αλέξη Παπαχελά το οποίο θα μεταδοθεί στις 21.00.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μιλούν αστυνομικοί που κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους από επιθέσεις της 17Ν, αξιωματικοί που προσπαθούσαν να κάνουν έρευνες σε μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη αντιτρομοκρατική υπηρεσία, Αμερικανοί διπλωμάτες που είδαν φίλους τους να χάνουν τη ζωή τους από μια επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης, δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν την κλοπή πυρομαχικών στο Συκούριο και πρόσωπα που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, επειδή χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα ως «εγκέφαλοι» της 17Ν.

Στο επεισόδιο καταγράφεται, ακόμη, το έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα της εποχής και οι θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία, στα υπόγεια πρεσβειών και ενέπλεκαν, μεταξύ άλλων, τη 17Ν με το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του.

Τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής, για την ιστορική έρευνα, ταξίδεψε στις ΗΠΑ και συνάντησε την Νικόλ Μπάουζερ Στιούαρτ, κόρη του λοχία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Ρόναλντ Στιούαρτ, η οποία μοιράζεται το βίωμα της: «Θέλω να ξέρουν ότι δεν σκότωσαν απλά τον πατέρα μου, με έσπασαν σε εκατομμύρια κομμάτια».

Ο -τότε- 35χρονος Στιούαρτ, υπηρετούσε στην πρώην αμερικανική βάση στο Ελληνικό -ως υπεύθυνος προμηθειών ΚΨΜ και νοσηλευτηρίου, σύμφωνα με αναφορές- και βρήκε τραγικό θάνατο στις 12 Μαρτίου 1991 από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, μεγάλης έντασης, έξω από το σπίτι όπου έμενε στη Γλυφάδα. Την ευθύνη του «χτυπήματος» είχε αναλάβει η 17Ν στο πλαίσιο σχεδίου μιας σειράς επιθέσεων με αφορμή τον Πόλεμο του Κόλπου.

