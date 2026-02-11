ΣΚΑΪ: Σε προγραμματισμό το ντοκιμαντέρ Παπαχελά «Φάκελος 17Ν» που προκάλεσε αντιδράσεις και προληπτική λογοκρισία (video)

Ο κύκλος του πολύκροτου ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17 Νοέμβρη» του Αλέξη Παπαχελά, έξι επεισοδίων, μια μεγάλη έρευνα στην ιστορία και όσα είχε κάνει η διαβόητη τρομοκρατική οργάνωση, έχει προγραμματιστεί να «ανοίξει» την Δευτέρα 23 του μήνα στις 21:00.

Τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΚΚΟΜΕΔ, σε μια κίνηση προληπτικής λογοκρισίας εξαίρεσε την παραγωγή της σειράς ντοκιμαντέρ από τα χρηματοεπενδυτικά «εργαλεία» του για την υποστήριξη της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Τώρα ο σταθμός ανέβασε τρέιλερ στο οποίο εμφανίζεται ο καταδικασμένος 11 φορές σε ισόβια Δημήτρης Κουφοντίνας σε χώρο των φυλακών Δομοκού όπου κρατείται, να λέει ότι «η συνέντευξη γίνεται σε “εχθρικό έδαφος”».

Μεταξύ άλλων καταθέτει στην κάμερα της εκπομπής ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Φώτης Νασιάκος και η κόρη του αμερικανού λοχία, Ρόναλντ Στιούαρτ, Νικόλ Μπάουζερ Στιούαρτ, η οποία μοιράζεται το βίωμα της: «Θέλω να ξέρουν ότι δεν σκότωσαν απλά τον πατέρα μου, με έσπασαν σε εκατομμύρια κομμάτια».

Ο 35χρονος Στιούαρτ, υπηρετούσε στην πρώην αμερικανική βάση στο Ελληνικό και βρήκε τραγικό θάνατο στις 12 Μαρτίου 1991 από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, μεγάλης έντασης, έξω από το σπίτι όπου έμενε στη Γλυφάδα. Την ευθύνη του «χτυπήματος» είχε αναλάβει η 17Ν στο πλαίσιο σχεδίου μιας σειράς επιθέσεων με αφορμή τον Πόλεμο του Κόλπου.

Ο Στιούαρτ ήταν υπεύθυνος προμηθειών για το νοσηλευτήριο και το ΚΨΜ της τότε στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στο Ελληνικό, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του.

Τη δική του εμπειρία ως υπουργός Δημόσιας Τάξης την περίοδο 1999- 2003, καταθέτει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

