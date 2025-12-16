Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω … Κουφοντίνα

Σε μία πρωτοφανή κίνηση προχώρησε ο ΕΚΚΟΜΕΔ, κόβοντας τη χρηματοδότηση από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη, επειδή ο δημοσιογράφος για λόγους ισορροπίας περιέλαβε μία συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ προκάλεσε την ενόχληση του ΣΚΑΙ, με τον Γιάννη Αλαφούζο να αναγκάζεται να υπενθυμίσει στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδα Χριστόπουλο το αυτονόητο. Δηλαδή, ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία και διεθνείς πρακτικές επιτάσσουν να καταγράφονται οι μαρτυρίες όλων των εμπλεκόμενων.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Γιάννης Αλαφούζος αποκαλεί τα στελέχη του ΕΚΚΟΜΕΔ έρμαια έξωθεν πιέσεων. «Η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας».

Η επιστολή του Γιάννη Αλαφούζου

«Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΙ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Όχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών.

Η διεθνής πρακτική είναι να καταγράφονται οι μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα.

Ο ΣΚΑΪ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015.

Η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας.

