«Buongiorno»: Χαμός με Ουγγαρέζο-Ζαρίφη στον αέρα – «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε» (Video)

Σε έντονη αντιπαράθεση ήρθαν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Buongiorno».
Σχολιάζοντας η ομάδα της εκπομπής τη συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση στον Άρη Καβατζίκη, η κατάσταση ξέφυγε και οι τόνοι ανέβηκαν με τους δυο συναδέλφους να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το τι πρέπει να πει ο καθένας.
Την ίδια ώρα, η Φαίη Σκορδά τους κοιτούσε με μεγάλη αμηχανία, χωρίς να ξέρει πώς πρέπει να αντιδράσει.
Μετά την ένταση, ακολούθησαν άλλα ρεπορτάζ, διαφημίσεις και τα ζώδια. Όταν, ωστόσο, η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο πάνελ, η Κατερίνα Ζαρίφη έλειπε από το τραπέζι…
