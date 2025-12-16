search
Ανθή Βούλγαρη: Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή (Video)

Μία έντονη αδιαθεσία ένιωσε η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Τρίτης (16/12), την ώρα που η εκπομπή ήταν στον «αέρα» με τη δημοσιογράφο να αποχωρεί για λίγη ώρα από το πλατό.

Συγκεκριμένα, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη του «Κοινωνία Ώρα MEGA», η δημοσιογράφος ανέφερε πως δεν νιώθει πολύ καλά, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να της προτείνει να αποχωρήσει για λίγο από το στούντιο έως ότου συνέλθει.

«Σήμερα δεν σε βλέπω πολύ καλά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Να πω την αλήθεια… από την ώρα που έχω μπει στο στούντιο βλέπω αστεράκια, δεν σας βλέπω καλά, σας βλέπω θολά. Νομίζω ότι έχει πέσει η πίεσή μου αλλά θα συμπεριφερθώ νορμάλ. Θα βγω λίγο έξω να πιω κάτι και θα επιστρέψω δριμύτερη», απάντησε η Ανθή Βούλγαρη και αποχώρησε από το πλατό.

Λίγη ώρα μετά, η παρουσιάστρια επέστρεψε στο πόστο της, ενημερώνοντας πως έχει υπόταση και πως θα συνεχίσει την εκπομπή σε χαμηλότερους τόνους.

«Ο ύπνος είναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μανούλες. Όλες τα έχουν περάσει αυτά», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη και πέρασε στο επόμενο θέμα.

