search
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 22:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.05.2026 21:36

Στην Ιταλία ο Ρούμπιο για συναντήσεις με Μελόνι και Πάπα

03.05.2026 21:36
roubio new

Στη Ρώμη και το Βατικανό μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στις 7 και 8 Μαΐου, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από πηγές του Βατικανού, σύμφωνα με τις οποίες ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη (07.05) , με τον πάπα Λέοντα και με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Την Παρασκευή (8/5), όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου, θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ενώ είναι πιθανό να γίνει δεκτός και από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όλα δείχνουν ότι η επίσκεψη αυτή του αρχηγού της αμερικανικής διπλωματίας θα πραγματοποιηθεί για να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αγίας Έδρας, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως και σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διάσταση απόψεων με την ιταλική κυβέρνηση, πάνω στο ίδιο πάντα θέμα.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση των 14 σημείων – «Εξετάζουμε την απαντησή τους»

Η Γερμανία δεν έχει πρόβλημα αν ο Τραμπ πάρει τους στρατιώτες του από εκεί – Θα έχει όμως με τους Tomahawk…

Βρετανία: Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melanson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μελανσόν θα κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027

f1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Θρίαμβος του Αντονέλι στο Μαϊάμι

panionios-apollon-polo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξύλο μεταξύ παικτών στο Πανιώνιος – Απόλλων Σμύρνης (video)

EKAV_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κινητοποίηση στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές που χάθηκαν

hormuz_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση των 14 σημείων – «Εξετάζουμε την απαντησή τους», λέει η Τεχεράνη, ενώ ο Τραμπ την… απέρριψε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

kovalchuk1
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να πω ούτε το όνομά μου - Δεν θα επιστρέψω ποτέ εκεί»: Η εξομολόγηση του πρώην μοντέλου του OnlyFans που κακοποιήθηκε στο Ντουμπάι

tsipras alex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Γιατί δε συμμετέχω στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015

dimoskopisi-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 22:34
melanson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μελανσόν θα κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027

f1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Θρίαμβος του Αντονέλι στο Μαϊάμι

panionios-apollon-polo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξύλο μεταξύ παικτών στο Πανιώνιος – Απόλλων Σμύρνης (video)

1 / 3