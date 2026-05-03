Στην Ιταλία ο Ρούμπιο για συναντήσεις με Μελόνι και Πάπα

Στη Ρώμη και το Βατικανό μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στις 7 και 8 Μαΐου, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από πηγές του Βατικανού, σύμφωνα με τις οποίες ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη (07.05) , με τον πάπα Λέοντα και με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Την Παρασκευή (8/5), όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου, θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ενώ είναι πιθανό να γίνει δεκτός και από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όλα δείχνουν ότι η επίσκεψη αυτή του αρχηγού της αμερικανικής διπλωματίας θα πραγματοποιηθεί για να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αγίας Έδρας, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως και σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διάσταση απόψεων με την ιταλική κυβέρνηση, πάνω στο ίδιο πάντα θέμα.

