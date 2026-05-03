Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην ιρανική πρόταση 14 σημείων, που κατατέθηκε μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν και η ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αναφορά σε επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Σε αυτό το τελευταίο σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων σε αυτή τη κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της ιρανικής πόλης Σιρίκ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία, η οποία δήλωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου είναι ασφαλή και ότι δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

