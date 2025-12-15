Οι συνήθειες τηλεθέασης στις κορυφαίες προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (13,14/12) δεν άλλαξαν

Το σαββατιάτικο μουσικό σόου «The Voice of Greece» ήταν η πρώτη επιλογή των περισσότερων που αφιέρωσαν το βράδυ τους στην τηλεόραση. Την Κυριακή, οι περισσότεροι «ψήφισαν» «Μια νύχτα μόνο», όπως συνήθως συμβαίνει κάθε τέτοια ημέρα από τότε που άρχισε η μετάδοση της αισθηματικής δραματικής σειράς.

Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και το περασμένο, ο δείκτης της Nielsen σε γενικές γραμμές κινήθηκε σε υποτονικά επίπεδα καταγράφοντας τηλεθεάσεις που… μυρίζουν καλοκαίρι.

Το Σάββατο, με σταθερό χαρακτηριστικό τη χαλαρότητα στη σχέση τηλεθεατών – Μέσου στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, πλασαρίστηκε το «The Roadshow», αλλά και το… νόστιμο «Kitchen Lab».

Την Κυριακή, στα αξιοσημείωτα το τρίδυμο «Ο τροχός της τύχης» – κεντρικό δελτίο – «IQ 160» του Star που διακρίθηκαν στο Top 10 με τις δύο – κολλητές ως προς τη μετάδοσή τους – εκπομπές από τις 20.00 κι έπειτα να εμφανίζουν τη σχεδόν ίδια ελκυστική ισχύ.

