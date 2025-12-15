Οι συνήθειες τηλεθέασης στις κορυφαίες προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (13,14/12) δεν άλλαξαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το σαββατιάτικο μουσικό σόου «The Voice of Greece» ήταν η πρώτη επιλογή των περισσότερων που αφιέρωσαν το βράδυ τους στην τηλεόραση. Την Κυριακή, οι περισσότεροι «ψήφισαν» «Μια νύχτα μόνο», όπως συνήθως συμβαίνει κάθε τέτοια ημέρα από τότε που άρχισε η μετάδοση της αισθηματικής δραματικής σειράς.
Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και το περασμένο, ο δείκτης της Nielsen σε γενικές γραμμές κινήθηκε σε υποτονικά επίπεδα καταγράφοντας τηλεθεάσεις που… μυρίζουν καλοκαίρι.
Το Σάββατο, με σταθερό χαρακτηριστικό τη χαλαρότητα στη σχέση τηλεθεατών – Μέσου στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, πλασαρίστηκε το «The Roadshow», αλλά και το… νόστιμο «Kitchen Lab».
Την Κυριακή, στα αξιοσημείωτα το τρίδυμο «Ο τροχός της τύχης» – κεντρικό δελτίο – «IQ 160» του Star που διακρίθηκαν στο Top 10 με τις δύο – κολλητές ως προς τη μετάδοσή τους – εκπομπές από τις 20.00 κι έπειτα να εμφανίζουν τη σχεδόν ίδια ελκυστική ισχύ.
Διαβάστε επίσης:
Με παρόμοια μερίδια ΣΚΑΪ και Mega εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών το διήμερο (13,14/12)
Το «Σόι σου»… dolbystereo στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (12/11)
«Καρέ» στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών σχημάτισε ο Alpha την Παρασκευή (12/12)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.