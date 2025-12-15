«Καρέ» στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών σχημάτισε ο Alpha την Παρασκευή (12/12)

Κλασσικά πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις μεταξύ των καναλιών ήταν ο Alpha στο τέλος του πενθήμερου, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε τέτοια ημέρα από τότε που επανέκαμψε η σειρά «Το σόι σου».

Η επίδοσή του μπορεί να μην ήταν σε επίπεδο εφάμιλλο των αντίστοιχων προηγούμενων ημερών, όμως είχε διαφορά τουλάχιστον μιας ποσοστιαίας μονάδας από τον ανταγωνισμό, μέγεθος διόλου εύκολο σε ένα τοπίο με έντονο το στοιχείο του κατακερματισμού του σώματος των τηλεθεατών.

Τη δυναμική που είχε αναπτύξει την Πέμπτη – σχεδόν αναλλοίωτη – διατήρησε το Mega και την επόμενη ημέρα.

Ίδια χαρακτηριστικά παρουσίασαν ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ και ήταν «συγκάτοικοι» στην τρίτη θέση επιλογής των τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen.

Η περασμένη Παρασκευή φαίνεται να είναι η «δυνατή» ημέρα του Open, καθώς το κανάλι της Παιανίας σταθερά τον τελευταίο καιρό τη συγκεκριμένη ημέρα αποκομίζει μερίδιο τηλεθέασης άνω του 6%.

