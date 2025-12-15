search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 12:45
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 10:30

Διπλασιάστηκαν οι παρουσιαστές Τεχνητής Νοημοσύνης σε δελτία ειδήσεων

15.12.2025 10:30
sofia_ermis_new

Ο ΣΚΑΪ έχει να λέει ότι πρωτοπορεί, ως ιδιωτικό κανάλι, αφού ύστερα από ηθοποιούς τοποθετεί χαρακτήρες Τεχνητής Νοημοσύνης σε θέσεις δημοσιογράφων στο τηλεοπτικό ενημερωτικό- εηδεογραφικό πρόγραμμα του.

Ο ΣΚΑΪ λανσάρισε – σε πιλοτική φάση- (αρχικά) το αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων του με παρουσιαστή χαρακτήρα-δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για την εξέλιξη, το κανάλι του Φαλήρου ενημέρωσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Η Σία Κοσιώνη σύστησε σε όσους ενημερώνονται από τις ειδήσεις του σταθμού, την Σοφία, «μια ανκοργουμαν που έχει σχεδιαστεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και την οποία διαχειρίζεται η δημοσιογραφική ομάδα του skai.gr».

Μέχρι πρόσφατα την παρουσίαση του καθημερινού  αγγλόφωνου δελτίου ειδήσεων πραγματοποιούσε η Ηλιάνα Μάγρα, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» με προϋπηρεσία στην εφημερίδα The New York Times, με βάση το Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε και τις σπουδές της, ενημέρωνε αρχές του 2025 ο ΣΚΑΪ για το αγγλόφωνο δελτίο, η ένταξη του οποίου στο πρόγραμμα του σταθμού σημειώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου. Ο παλιός είναι αλλιώς αλλά ο- ψηφιακός- νέος είναι ωραίος…

Αντιδράσεις αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του ομίλου. Αντιδράσεις εκφράστηκαν και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, με δημοσιογραφικές οργανώσεις να θέτουν «κόκκινη γραμμή» τονίζοντας ρητώς ότι δεν θα γίνει ανεκτή- αποδεκτή η υποκατάσταση ανθρώπινου λόγου και φωνής από εργαλεία και μοντέλα Τ.Ν..

Τον δρόμο είχε δείξει αρκετά νωρίτερα η ΕΡΤ, στην «κεφαλή» της οποίας ήταν ο σημερινός πρόεδρος και εντεταλμένους σύμβουλος του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας. Επί προεδρίας του στην ΕΡΤ, αρχές Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε  η πρώτη εμφάνιση εικονικού παρουσιαστή τεχνητής νοημοσύνη στην Ελλάδα.

Ο βίρτσουαλ παρουσιαστής Ερμής, με αφορμή εκδήλωση για το νέο – προηγμένης τεχνολογίας – στούντιο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης σε ένα ενημερωτικό βίντεο έδωσε πληροφορίες για την ΕΡΤ και το ERTNEWS στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο ραδιομέγαρο ενόψει του ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών της 10ης Μαΐου 2023.

Μένει να φανεί πότε θα αποφασιστεί η συστηματική χρήση φιγούρων Τ.Ν. σε όλο το εύρος της οπτικοακουστικής Ενημέρωσης. Έτσι κι αλλιώς ο υποκατάσταση  δημοσιογράφων από ηθοποιούς  είναι ήδη πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης:

Η Disney έκανε συμφωνία με την OpenAI για άδεια χρήσης 200 εμβληματικών χαρακτήρων

DW: Πιθανή η αγορά της La Stampa από τον όμιλο ΑΝΤ1

Η Ρωσία έβαλε την Deutsche Welle στη λίστα των «ανεπιθύμητων οργανισμών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
athlitismos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

ADONIS_ZOI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για Ζωή: «Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου – Ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός λέμβου με 80 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

mariakallas new
ΕΛΛΑΔΑ

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η ώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο» – Βλέπει ζήτημα εθνικής ασφάλειας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 12:43
athlitismos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

ADONIS_ZOI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για Ζωή: «Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου – Ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός λέμβου με 80 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

1 / 3