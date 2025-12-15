Διπλασιάστηκαν οι παρουσιαστές Τεχνητής Νοημοσύνης σε δελτία ειδήσεων

Ο ΣΚΑΪ έχει να λέει ότι πρωτοπορεί, ως ιδιωτικό κανάλι, αφού ύστερα από ηθοποιούς τοποθετεί χαρακτήρες Τεχνητής Νοημοσύνης σε θέσεις δημοσιογράφων στο τηλεοπτικό ενημερωτικό- εηδεογραφικό πρόγραμμα του.

Ο ΣΚΑΪ λανσάρισε – σε πιλοτική φάση- (αρχικά) το αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων του με παρουσιαστή χαρακτήρα-δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για την εξέλιξη, το κανάλι του Φαλήρου ενημέρωσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Η Σία Κοσιώνη σύστησε σε όσους ενημερώνονται από τις ειδήσεις του σταθμού, την Σοφία, «μια ανκοργουμαν που έχει σχεδιαστεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και την οποία διαχειρίζεται η δημοσιογραφική ομάδα του skai.gr».

Μέχρι πρόσφατα την παρουσίαση του καθημερινού αγγλόφωνου δελτίου ειδήσεων πραγματοποιούσε η Ηλιάνα Μάγρα, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» με προϋπηρεσία στην εφημερίδα The New York Times, με βάση το Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε και τις σπουδές της, ενημέρωνε αρχές του 2025 ο ΣΚΑΪ για το αγγλόφωνο δελτίο, η ένταξη του οποίου στο πρόγραμμα του σταθμού σημειώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου. Ο παλιός είναι αλλιώς αλλά ο- ψηφιακός- νέος είναι ωραίος…

Αντιδράσεις αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του ομίλου. Αντιδράσεις εκφράστηκαν και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, με δημοσιογραφικές οργανώσεις να θέτουν «κόκκινη γραμμή» τονίζοντας ρητώς ότι δεν θα γίνει ανεκτή- αποδεκτή η υποκατάσταση ανθρώπινου λόγου και φωνής από εργαλεία και μοντέλα Τ.Ν..

Τον δρόμο είχε δείξει αρκετά νωρίτερα η ΕΡΤ, στην «κεφαλή» της οποίας ήταν ο σημερινός πρόεδρος και εντεταλμένους σύμβουλος του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας. Επί προεδρίας του στην ΕΡΤ, αρχές Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμφάνιση εικονικού παρουσιαστή τεχνητής νοημοσύνη στην Ελλάδα.

Ο βίρτσουαλ παρουσιαστής Ερμής, με αφορμή εκδήλωση για το νέο – προηγμένης τεχνολογίας – στούντιο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης σε ένα ενημερωτικό βίντεο έδωσε πληροφορίες για την ΕΡΤ και το ERTNEWS στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο ραδιομέγαρο ενόψει του ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών της 10ης Μαΐου 2023.

Μένει να φανεί πότε θα αποφασιστεί η συστηματική χρήση φιγούρων Τ.Ν. σε όλο το εύρος της οπτικοακουστικής Ενημέρωσης. Έτσι κι αλλιώς ο υποκατάσταση δημοσιογράφων από ηθοποιούς είναι ήδη πραγματικότητα.

