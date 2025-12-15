search
15.12.2025 09:32

Η Disney έκανε συμφωνία με την OpenAI για άδεια χρήσης 200 εμβληματικών χαρακτήρων

Η Walt Disney πραγματοποιεί σημαντικό άνοιγμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη κάνοντας επένδυση ενός δισ. δολαρίων στην OpenAI, στο πλαίσιο συμφωνίας άδειας χρήσης για την πλατφόρμα Sora, τριετούς διάρκειας. Το νέο ανακοίνωσαν αμέσως η ιστορική Χολιγουντιανή φίρμα και η εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στους fans και τους καταναλωτές να δημιουργούν βίντεο μικρού μήκους με περισσότερους από 200 χαρακτήρες της Disney από περιεχόμενο της Marvel, της Pixar και του Star Wars, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων ο Μίκυ Μάους, η Σταχτοπούτα και ο Μουφάσα, η Χιονάτη, αλλά και οι CaptainAmerica, Spiderman, Wolvrine και ο Γούντι, ο Μπάζ Λάιτγκιαρ, η Ντόρι, τα μέλη της παρέας από τα «Cars» κλπ.

Το Sora είναι ένα λογισμικό μοντέλο μετατροπής κειμένου σε βίντεο (text-to-video) αλλά και εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που αναπτύχθηκε από την OpenAI. Το λογισμικό μοντέλο ΤΝ της OpenAI, παράγει ρεαλιστικά, στυλιζαρισμένα βίντεο, με βάση τις εντολές που θα λάβει και μπορεί επίσης να επεκτείνει άλλα υπάρχοντα μικρά βίντεο.

Προκλήθηκε ανησυχία στο Χόλιγουντ με το που «έσκασε» η είδηση, Χόλιγουντ, σχετικά με το μέλλον των ηθοποιών και των συγγραφέων, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Οι προσπάθειες των στούντιο του Χόλιγουντ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι αμφιλεγόμενες — με στελέχη και αναλυτές να ανησυχούν για τη μελλοντική απασχόληση ηθοποιών, σεναριογράφων και άλλων βασικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών.

Τα μεγάλα πρακτορεία ταλέντων έχουν επικρίνει έντονα την πιθανότητα το Sora να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο οικοσύστημα του Χόλιγουντ.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο CEO της Disney, Μπόμπ Ίγκερ , διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία αφορά μόνο τις εικόνες. «Η συμφωνία δεν αποτελεί καθόλου απειλή για τους δημιουργούς. Μάς δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτό που είναι πραγματικά μια συναρπαστική ανάπτυξη ουσιαστικά της AI και των νέων μορφών ψυχαγωγίας μέσων», δήλωσε ο Ίγκερ. Η Disney, πρόσθεσε, ότι θα προωθήσει την ανθρωποκεντρική ΤΝ που σέβεται τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Περιεχόμενο Sora που δημιουργείται από τους χρήστες ενδέχεται να περάσει από επιμέλεια και να προβληθεί στο Disney+, ενώ τα βίντεο με χαρακτήρες αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2026.

Τον Νοέμβριο, η Warner Music Group ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ξεκινήσει μια επιχείρηση μουσικής τεχνητής νοημοσύνης με την start-up Suno, ένα χρόνο μετά την αγωγή που είχε ασκήσει εναντίον της εταιρείας σε μια υπόθεση που έμεινε ιστορική, υπενθυμίζει το BBC.

