Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση στην πρωινή ζώνη – Οι «Δεκατιανοί» άφησαν πίσω τη Χρηστίδου

Διπλή πρωτιά στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου κατέκτησε ο Νίκος Μάνεσης.
Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του ALPHA έκανε 13,4%, ενώ οι Δεκατιανοί με 10,1% άφησαν πίσω το Χαμογέλα και Πάλι (9,3%) της Σίσσυς Χρηστίδου. Το Πρωινό σαββατοκύριακο 8,3%, το Ραντεβού το ΣΚ 5% και το «Καλημέρα είπαμε;» 2,1%.
Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή του Νίκου Μάνεση σημείωσε μέσο όρο 17,5%, οι Δεκατιανοί 12,1%, το Χαμογέλα και Πάλι 11,3%, το Πρωινό σαββατοκύριακο 8,4%, το Ραντεβού το ΣΚ 4,9% και το «Καλημέρα είπαμε;» 1,8%.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 13,4%
Δεκατιανοί – 10,1%
Χαμογέλα και πάλι – 9,3%
Πρωινό σαββατοκύριακο – 8,3%
Ραντεβού το ΣΚ – 5%
Καλημέρα είπαμε; – 2,1%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17,5%
Δεκατιανοί – 12,1%
Χαμογέλα και πάλι – 11,3%
Πρωινό σαββατοκύριακο – 8,4%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,9%
Καλημέρα είπαμε; – 1,8%
