Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση στην πρωινή ζώνη – Οι «Δεκατιανοί» άφησαν πίσω τη Χρηστίδου

Διπλή πρωτιά στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου κατέκτησε ο Νίκος Μάνεσης.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του ALPHA έκανε 13,4%, ενώ οι Δεκατιανοί με 10,1% άφησαν πίσω το Χαμογέλα και Πάλι (9,3%) της Σίσσυς Χρηστίδου. Το Πρωινό σαββατοκύριακο 8,3%, το Ραντεβού το ΣΚ 5% και το «Καλημέρα είπαμε;» 2,1%.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή του Νίκου Μάνεση σημείωσε μέσο όρο 17,5%, οι Δεκατιανοί 12,1%, το Χαμογέλα και Πάλι 11,3%, το Πρωινό σαββατοκύριακο 8,4%, το Ραντεβού το ΣΚ 4,9% και το «Καλημέρα είπαμε;» 1,8%.

