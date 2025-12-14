Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Real news: “Ενέσεις” ρευστότητας στους αγρότες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 12.500 διαμερίσματα σε δικαιούχους το 2026

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΘΕΛΕΙ Η ΚΟΒΕΣΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το rebranding της ισχυρής Ελλάδας

ΕΣΤΙΑ: Big Bang μεγάλων ανατροπών σε κόμματα, ηγεσίες, συμμαχίες

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Υποχώρηση Μητσοτάκη μπροστά στα τρακτερ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η “τρόικα” της μη αυτοδυναμίας

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εθνικής ενότητας

Documento: Ο “σωματοφύλακας” του Αυγενάκη και σε υπόθεση δουλεμπορίου

Κυριακάτικη ΚONTRA: Προσκλητήριο για συστράτευση απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας

