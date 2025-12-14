search
14.12.2025 10:23

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

14.12.2025 10:23
efimerides

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Real news: “Ενέσεις” ρευστότητας στους αγρότες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 12.500 διαμερίσματα σε δικαιούχους το 2026

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΘΕΛΕΙ Η ΚΟΒΕΣΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το rebranding της ισχυρής Ελλάδας

ΕΣΤΙΑ: Big Bang μεγάλων ανατροπών σε κόμματα, ηγεσίες, συμμαχίες

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Υποχώρηση Μητσοτάκη μπροστά στα τρακτερ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η “τρόικα” της μη αυτοδυναμίας

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εθνικής ενότητας

Documento: Ο “σωματοφύλακας” του Αυγενάκη και σε υπόθεση δουλεμπορίου

Κυριακάτικη ΚONTRA: Προσκλητήριο για συστράτευση απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας

Παπανώτας για Λιάγκα: «Θα κινούμαι νομικά απέναντι σε όσους βάζουν λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει ποτέ»

«ΕΦ.ΣΥΝ»: Και επίσημα στην οικογένεια Μελισανίδη – Το μήνυμα της ιδιοκτησίας

Τηλεθέαση Παρασκευής: «Άχαστο» ξανά το «Σόι σου» στην prime time – Ξεπέρασε το 30% στο δυναμικό κοινό

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε μπόνους $197 εκατ. στους συνεργάτες της – Ξέσπασαν σε κλάματα (Video)

erithra_thalassa
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ερευνητική αποστολή αποκαλύπτει το παρελθόν της Ερυθράς Θάλασσας

agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

australia
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 16 τραυματίες σε εβραϊκή γιορτή – Η στιγμή που ηρωικός πολίτης αφοπλίζει δράστη (Photos/Video)

manesis_tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση στην πρωινή ζώνη – Οι «Δεκατιανοί» άφησαν πίσω τη Χρηστίδου

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

