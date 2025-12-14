Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Real news: “Ενέσεις” ρευστότητας στους αγρότες
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 12.500 διαμερίσματα σε δικαιούχους το 2026
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΘΕΛΕΙ Η ΚΟΒΕΣΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το rebranding της ισχυρής Ελλάδας
ΕΣΤΙΑ: Big Bang μεγάλων ανατροπών σε κόμματα, ηγεσίες, συμμαχίες
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Υποχώρηση Μητσοτάκη μπροστά στα τρακτερ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η “τρόικα” της μη αυτοδυναμίας
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εθνικής ενότητας
Documento: Ο “σωματοφύλακας” του Αυγενάκη και σε υπόθεση δουλεμπορίου
Κυριακάτικη ΚONTRA: Προσκλητήριο για συστράτευση απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας
