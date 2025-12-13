Τηλεθέαση Παρασκευής: «Άχαστο» ξανά το «Σόι σου» στην prime time – Ξεπέρασε το 30% στο δυναμικό κοινό

Οι Παρασκευές ανήκουν στο Σόι σου, που για μια ακόμη φορά έμεινε ακλόνητο στην πρώτη θέση της τηλεθέασης κερδίζοντας τη μάχη σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Οι περιπέτειες «Χαμπέων» και «Τριαντάφυλλων» έκαναν 31,2% στο δυναμικό κοινό της prime time, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στο γενικό σύνολο οι δύο τηλεοπτικές οικογένειες σημείωσαν 26,7% και τερμάτισαν πρώτες.

Από εκεί και πέρα, η παιδική ταινία του Alpha, Frozen, έκανε 15,2%, η ελληνική ταινία του Mega, Ένα έξυπνο μούτρο σημείωσε 10,9% και το GNTM έφτασε το 10,5%. Οι υπόλοιποι έμειναν σε μονοψήφιους αριθμούς.

Αναλυτικά:

Δυναμικό κοινό

Το σόι σου 31%

GNTM 10,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 6,9%

Στην πίεση 0,9%

Γενικό σύνολο

Το σόι σου 26,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,4%

GNTM 9,4%

Στην πίεση 1,4%

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Η «μάχη του Χόλιγουντ» μαίνεται – Ανησυχία για την ανεξαρτησία του CNN

Ο Ευαγγελάτος μπήκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … κάθισε δίπλα στον «Φραπέ»