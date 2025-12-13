Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Λύσεις για τους αγρότες και χειροπέδες σε ΟΠΕΚΕΠΕδες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΜΑΦΙΟΖΟΙ και απειλές θανάτου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για αυθαιρετα

ΕΣΤΙΑ: Ήττα της γερμανικής υπεροψίας, νίκη της ελληνικής προκοπής!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μια χώρα με έρημα χωριά

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Με μπλόκα και συλλαλητήρια δυναμώνουν τον κοινό αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: “ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ”

ΚONTRA: ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: ΑΝΕΝΔΟΤΟ κήρυξαν οι αγρότες

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δίδυμες ροές 21 δισ. στην οικονομία το 2026

