ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:59
13.12.2025 08:15

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

13.12.2025 08:15
efimerides-new

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Λύσεις για τους αγρότες και χειροπέδες σε ΟΠΕΚΕΠΕδες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΜΑΦΙΟΖΟΙ και απειλές θανάτου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για αυθαιρετα

ΕΣΤΙΑ: Ήττα της γερμανικής υπεροψίας, νίκη της ελληνικής προκοπής!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μια χώρα με έρημα χωριά

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Με μπλόκα και συλλαλητήρια δυναμώνουν τον κοινό αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: “ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ”

ΚONTRA: ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: ΑΝΕΝΔΟΤΟ κήρυξαν οι αγρότες

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δίδυμες ροές 21 δισ. στην οικονομία το 2026

doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

