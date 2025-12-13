Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Λύσεις για τους αγρότες και χειροπέδες σε ΟΠΕΚΕΠΕδες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΜΑΦΙΟΖΟΙ και απειλές θανάτου
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για αυθαιρετα
ΕΣΤΙΑ: Ήττα της γερμανικής υπεροψίας, νίκη της ελληνικής προκοπής!
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μια χώρα με έρημα χωριά
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Με μπλόκα και συλλαλητήρια δυναμώνουν τον κοινό αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: “ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ”
ΚONTRA: ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: ΑΝΕΝΔΟΤΟ κήρυξαν οι αγρότες
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δίδυμες ροές 21 δισ. στην οικονομία το 2026
