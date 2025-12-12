search
12.12.2025 18:33

Ανακατέλαβε την πρώτη θέση τηλεθέασης την Πέμπτη (11/12) ο «Άγιος έρωτας»

12.12.2025 18:33
agios_erotas

Παρέμεινε στη θέση που εξασφάλισε από την Τετάρτη ο «Άγιος έρωτας», όμως χθες τον επέλεξαν λιγότεροι από εκείνους που παρακολούθησαν το επεισόδιο της Τετάρτης στέλνοντας τον δείκτη της Nielsen στο 10,6%.

Δεύτερη επιλογή ήταν εκ νέου το «Να μ’ αγαπάς», με μισή μονάδα τηλεθέασης λιγότερη από εκείνη του «Άγιου έρωτα», και τρίτη ήταν «Η γη της ελιάς», αλλά με διαφορά τηλεθέασης κατά 1/3 μικρότερη από την αμέσως προηγούμενη σειρά μυθοπλασίας.

Ο «Τροχός της τύχης» προωθήθηκε κατά τρεις θέσεις στην κλίμακα Nielsen από τη μια ημέρα στην άλλη, με τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Europa League ΠΑΟ-Βικτόρια Πλζεν στη μέση του Top 10.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η διατήρηση – από την προηγούμενη ημέρα – του «The chase» στη βραχεία λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

