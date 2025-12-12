Σερί 3-0 από τον Alpha στην τηλεθέαση, έναντι του Mega, από την αρχή της εβδομάδας έως την Πέμπτη (11/12)

Το άνοιγμα στην «ψαλίδα» τηλεθέασης μεταξύ των βασικών διεκδικητών της πρώτης θέσης στις προτιμήσεις του κοινού, είχε εύρος χθες όχι όσο όμως είχε διαμορφωθεί την Τετάρτη όταν ο Alpha είχε συγκεντρώσει το 16,5% και το Mega 14%.

Χθες και οι δύο εμφάνισαν απώλειες, σύμφωνα με τη Nielsen. Τις σημαντικότερες είχε το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς. Ο σταθμός της Καλλιθέας είχε δυναμική οριακά μικρότερη από εκείνη της Τετάρτης. Ωστόσο ο Alpha διατηρήθηκε στην κεφαλή της κούρσας τηλεθέασης για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Εν τω μεταξύ σταθερότητα καταγράφηκε στον ΑΝΤ1 ο οποίος για Τρίτη μέρα στη σειρά είχε ακριβώς το ίδιο μερίδιο.

Οι υπόλοιποι σταθμοί είχαν μικροδιακυμάνσεις στις επιδόσεις τους οι οποίες δεν επέφεραν αξιοσημείωτες αλλαγές στην κατάταξη τους στις τηλεπροτιμήσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Η αίθουσα της ντροπής» – Η νέα ιστοσελίδα προγραφών του Λευκού Οίκου

Phaistos: Το grXchange καλύπτει το κενό στο νέο πλαίσιο πολιτικής διαφήμισης της Ε.Ε.

Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το μωρό της (Video)