search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:39
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 13:03

Phaistos: Το grXchange καλύπτει το κενό στο νέο πλαίσιο πολιτικής διαφήμισης της Ε.Ε.

12.12.2025 13:03
phaistos

Η Phaistos ανακοινώνει ότι το grXchange, η cross-media ad-tech πλατφόρμα της εταιρείας, είναι πλέον πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την πολιτική επικοινωνία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 και αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται καμπάνιες δημόσιου ή πολιτικού ενδιαφέροντος στην Ε.Ε.

Ο κανονισμός (TTPA Regulation (EU) 2024/900), εισάγει αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, τεκμηρίωσης και προστασίας δεδομένων, επηρεάζοντας άμεσα πολιτικά κόμματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς media και agencies.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς πλατφόρμες διαφήμισης έχουν ανακοινώσει ότι αποσύρουν την υποστήριξή τους για πολιτικές, εκλογικές και issue-based καμπάνιες σε όλα τα κράτη-μέλη, δημιουργώντας ένα ουσιαστικό επιχειρησιακό κενό για τους φορείς που χρειάζονται αξιόπιστες και συμβατές λύσεις.

Ανταποκρινόμενη στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., η Phaistos έχει ήδη προσαρμόσει το grXchange, προσφέροντας μια μια διαθέσιμη και τεχνικά ελεγχόμενη επιλογή για την προβολή καμπανιών πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη νόμιμη υλοποίηση ενεργειών πολιτικής επικοινωνίας από δημόσιους οργανισμούς, κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και media agencies, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους media οργανισμούς (Publishers, WebTVs  και άλλους media owners) να υποστηρίζουν τις αντίστοιχες καμπάνιες εντός του νέου πλαισίου και χωρίς ρίσκο κανονιστικών παραβάσεων.

Η Phaistos εξελίσσει διαρκώς το grXchange, με στόχο να ανταποκρίνεται στις τεχνικές, λειτουργικές και ρυθμιστικές ανάγκες της αγοράς, προσθέτοντας νέα εργαλεία και δυνατότητες για τους συνεργάτες της στην ψηφιακή επικοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το μωρό της (Video)

MEGA: «Κλεφτές ματιές» από το επετειακό «Στο παρα 5 – 20 χρόνια μετά» – Η ημερομηνία μετάδοσης

«I love you baby»: Στήριξη Μαρίνας Σάττι σε Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision λόγω… Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EXETASTIKI_KONTRA_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για «κουμπαριές» – Επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά πάντων

kleisto-sxoleio-louketo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής, μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο (video)

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:31
EXETASTIKI_KONTRA_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για «κουμπαριές» – Επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά πάντων

kleisto-sxoleio-louketo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής, μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο (video)

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

1 / 3