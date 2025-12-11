search
11.12.2025 20:49

«I love you baby»: Στήριξη Μαρίνας Σάττι σε Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision λόγω… Ισραήλ

11.12.2025 20:49
satti – nemo 887- new

Στο πλευρό του Nemo για την απόφασή του να επιστρέψει το βραβείο για την πρώτη θέση στη Eurovision του 2024 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό τάχθηκε και η Μαρίνα Σάττι.

Η τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε την Ελλάδα επίσης το 2024 στον διαγωνισμό τραγουδιού,  με σχόλιο της στη δημοσίευση του Nemo έσπευσε να υποστηρίξει την κίνηση του φίλου της.

«I love you baby», έγραψε η Μαρίνα Σάττι κάτω από την ανάρτηση του Nemo στο Instagram, εκφράζοντας την επιδοκιμασία της για την κίνηση του νικητή του διαγωνισμού.

Nemo: Γιατί επιστρέφω στην EBU το βραβείο μου

«Σήμερα δεν νιώθω πια ότι αυτό το τρόπαιο ανήκει στο ράφι μου», εξηγεί το Nemo, το οποίο καταγγέλλει τη σύγκρουση μεταξύ των αξιών που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί η Eurovision και των πρόσφατων αποφάσεων της EBU.

Ακόμα, το Nemo προσθέτει: «Δεν πρόκειται για μεμονωμένους καλλιτέχνες ή ανθρώπους. Ο διαγωνισμός έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι “ξεπλένει” ένα κράτος που κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα ενώ, παράλληλα, η EBU επιμένει ότι η Eurovision είναι “απολιτική”. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πάει πολύ στραβά. Γι’ αυτό αποφάσισα να επιστρέψω το τρόπαιο στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη με ευγνωμοσύνη και ένα πολύ σαφές μήνυμα: Ζήστε αυτά που προτίθεστε να εκπροσωπήσετε. Εάν οι αξίες που υπερασπίζεστε επί σκηνής δεν βιώνονται εκτός σκηνής, ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

Νέο θρίλερ στη Eurovision: 17 Πορτογάλοι καλλιτέχνες δηλώνουν ότι δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα αν κερδίσουν τον εθνικό τελικό (Video)

