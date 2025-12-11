Νέο θρίλερ στη Eurovision: 17 Πορτογάλοι καλλιτέχνες δηλώνουν ότι δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα αν κερδίσουν τον εθνικό τελικό (Video)

Ένα αλαλούμ δίχως τέλος επικρατεί στην 70ή διοργάνωση της Eurovision με τη μια ανατροπή να διαδέχεται την άλλη.

Μετά την αποχώρηση τεσσάρων χωρών (Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία) από τον διαγωνισμό -την προηγούμενη βδομάδα- ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έγκριση της ισραηλινής συμμετοχής, η Ισλανδία ανακοίνωσε, χθες, (10/12) πως δεν θα παραβρεθεί στη διοργάνωση της Βιέννης τον ερχόμενο Μάιο.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της και επισήμως, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης, ενώ δεν έχει διασαφηνιστεί, μέχρι στιγμής, τι στάση θα κρατήσει η Αρμενία.

H EBU ανακοίνωσε πως, παρά το μπαράζ αποχωρήσεων, τα κράτη που θα συμμετάσχουν δεν θα επιμεριστούν το επιπλέον κόστος συμμετοχής, καθώς θα απορροφηθεί «εσωτερικά».

Aναβρασμός στην Πορτογαλία για τη Eurovision

Κι ενώ ο θεσμός της Eurovision βιώνει μια σοβαρή κρίση, με την 70ή και κατά τα άλλα επετειακή διοργάνωση να εξελίσσεται σε εφιαλτική, ένας ακόμη… πονοκέφαλος προστίθεται στην, ήδη, ρευστή κατάσταση -αυτή τη φορά- λόγω Πορτογαλίας.

Με ανοιχτή επιστολή τους προς το PTV, 17 καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα στον εθνικό τελικό της χώρας υπέγραψαν πως θα αρνηθούν να εκπροσωπήσουν την Πορτογαλία σε περίπτωση που κερδίσουν το Festival da Canção. Μια απόφαση που όπως υπογραμμίζεται πάρθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη συμμετοχή του Ισραήλ. Πρόκειται, δε, για τη συντριπτική πλειοψηφία (11 από τους 16) των καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν τον Φεβρουάριο στον εθνικό τελικό της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στην πορτογαλική ραδιοτηλεόραση, ώστε να δηλώσει κι αυτή την αποχώρησή της από τη Eurovision. Άλλωστε, η Πορτογαλία ήταν εξ αρχής μεταξύ των χωρών που φημολογείτο ότι θα απείχε, μέχρι που το PTV ανακοίνωσε απροσδόκητα πως θα δώσει κανονικά το «παρών» στη Βιέννη.

«Με λόγια και τραγούδια, συμπεριφερόμαστε με τις δυνατότητες που μας δίνονται. Δεν αποδεχόμαστε τη συμμόρφωση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την απαγόρευση της Ρωσίας από τη Eurovision το 2022 για πολιτικούς λόγους (την εισβολή στην Ουκρανία), εξεπλάγημεν βλέποντας ότι η ίδια στάση δεν τηρήθηκε και απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με τα Ηνωμένα Ένθη, πραγματοποιεί γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα» επισημαίνουν οι Πορτογάλοι καλλιτέχνες.

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα και με αφορμή την αποχώρηση των τεσσάρων χωρών, ο Πορτογάλος νικητής της Eurovision, Salvador Sobral, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η χώρα του δήλωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στον διαγωνισμό, παρά τις πολιτικές εξελίξεις στην Παλαιστίνη.

«Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να συμμετάσχουμε στη Eurovision, την ώρα που γίνονται όλα αυτά. Είναι πολύ απλό. Ο νικητής του Festival da Canção ΔΕΝ θα εκπροσωπήσει την Πορτογαλία στη Eurovision», είχε σχολιάσει.

