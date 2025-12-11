search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 07:40

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το CNN να «αλλάξει χέρια»

11.12.2025 07:40
cnn_1507_1920-1080_new

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο κατηγορεί επί χρόνια πως υπηρετεί τους δημοκρατικούς αντιπάλους του χαρακτηρίζοντάς το «εχθρό του λαού», θα αλλάξει ιδιοκτήτη, στο πλαίσιο της πώλησης της μητρικής του Warner Bros Discovery.

Ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, στον οποίο ανήκει το CNN, έχει μετατραπεί στο αντικείμενο διένεξης των επίδοξων αγοραστών του, της ανταγωνιστικής Paramount Skydance και του κολοσσού του streaming Netflix.

Υπό τον Ντέιβιντ Έλισον γιο του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συμμάχου του κ. Τραμπ, η Paramount Skydance προτείνει την εξαγορά του συνόλου του Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

 Βάσει της προσφοράς του Netflix το CNN αντίθετα θα παραμείνει σε χωριστή οντότητα που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης χθες στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το δίκτυο πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

 «Νομίζω πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτή τη στιγμή είναι ανέντιμοι, είναι ανίκανοι», είπε ο πρώην αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης, επανερχόμενος σε συνήθη ρητορικά σχήματά του για τα μέσα ενημέρωσης.

 Έχει πει πως θα εμπλακεί προσωπικά στην απόφαση της κυβέρνησης για την εξαγορά, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο, τέτοια ζητήματα επαφίενται γενικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

 Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι δυο επίδοξοι αγοραστές, που ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «καλές εταιρείες», έχουν απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο αμφότερες για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στις προσφορές τους.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος έχει για χρόνια σχέση ανοικτά εχθρική έναντι του CNN και άλλων μεγάλων ΜΜΕ, κατηγορώντας τα πως λένε ψέματα, διασπείρουν «ψευδείς ειδήσεις» κατά την έκφραση που αρέσκεται να χρησιμοποιεί, και τους επιτίθεται συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Η επιμονή του το CNN να περιέλθει σε φιλικά χέρια μοιάζει να ευνοεί την προσφορά της Paramount Skydance.

Αφότου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Έλισον τη διεύθυνσή του τον Αύγουστο, ο όμιλος ης τηλεόρασης και του κινηματογράφου τοποθέτησε αξιοσημείωτα την Μπάρι Γουάις, μορφή της «anti-woke» δημοσιογραφίας, στη θέση της αρχισυντάκτριας του CBS News, ακόμη ενός στόχου συνεχών σφοδρών φραστικών πυρών του κ. Τραμπ.

Το δίκτυο εξάλλου αποφάσισε λίγο καιρό προτού αναλάβει να αναγγείλει το τέλος του Late Show, της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον σημερινό πρόεδρο.

Ο κ. Τραμπ μολαταύτα καταφέρθηκε ξανά εναντίον της Paramount τη Δευτέρα, επειδή εγκρίθηκε η μετάδοση από το CBS News συνέντευξης της πρώην πιστής του, πλέον αντιπάλου του, βουλεύτριας Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

 Tο Netflix θεωρείται, αντίθετα με την Paramount, πως έχει σχέσεις με τους δημοκρατικούς. Ο συνιδρυτής του Ριντ Χέιστινγκς συγκαταλέγεται στους μεγάλους δωρητές του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Tomb Raider»: Η Sigourney Weaver βρίσκεται σε συζητήσεις για την επερχόμενη σειρά της Amazon

Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έρχεται τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Ροές

moutidou-new
LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Είναι ένα σκηνοθετημένο σίριαλ, κουράστηκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:17
agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

1 / 3