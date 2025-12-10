«Tomb Raider»: Η Sigourney Weaver βρίσκεται σε συζητήσεις για την επερχόμενη σειρά της Amazon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
H πολυβραβευμένη ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά «Tomb Raider» για το Prime Video.
Η Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) θα πρωταγωνιστήσει ως Lara Croft, με την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge) να είναι η δημιουγός της σειράς και εκτελεστική παραγωγός.
Για την Γουίβερ, αν η συμφωνία ευοδωθεί, θα είναι μία ακόμα συμμετοχή σε υψηλού προφίλ παραγωγή αφού η λαμπρή της πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Alien» και «Avatar».
Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash», της τρίτης ταινίας του διάσημου franchise με την υπογραφή του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), στην οποία πρωταγωνιστεί, αναμένεται στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.
Ο Τσαντ Χοτζ (Chad Hodge) θα έχει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στη νέα σειρά της Amazon MGM Studios ενώ παράλληλα θα έχει καθήκοντα showrunner μαζί με την Γουόλερ-Μπριτζ. Επιπλέον, ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν (Jonathan van Tulleken) θα συμμετέχει ως σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.
Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου.
Όπως αναφέρει το Deadline, το Σαββατοκύριακο θα κάνει την είσοδό της στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Μπράιαν Φούλερ (Bryan Fuller) «Dust Bunny» στην οποία η Γουίβερ συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) ενώ τον Μάιο του 2026 θα εμφανιστεί στο «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».
