«Tomb Raider»: Η Sigourney Weaver βρίσκεται σε συζητήσεις για την επερχόμενη σειρά της Amazon

H πολυβραβευμένη ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά «Tomb Raider» για το Prime Video.

Η Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) θα πρωταγωνιστήσει ως Lara Croft, με την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge) να είναι η δημιουγός της σειράς και εκτελεστική παραγωγός.

Για την Γουίβερ, αν η συμφωνία ευοδωθεί, θα είναι μία ακόμα συμμετοχή σε υψηλού προφίλ παραγωγή αφού η λαμπρή της πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Alien» και «Avatar».

EXCLUSIVE: While a deal has not closed, sources tell Deadline that Sigourney Weaver is in talks to join the upcoming ‘Tomb Raider’ series for Prime Video.



Sophie Turner is set to star as Lara Croft, with Phoebe Waller-Bridge on as writer and executive producer.



More details… pic.twitter.com/swsP1N7TpL — Deadline (@DEADLINE) December 9, 2025

Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash», της τρίτης ταινίας του διάσημου franchise με την υπογραφή του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), στην οποία πρωταγωνιστεί, αναμένεται στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Τσαντ Χοτζ (Chad Hodge) θα έχει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στη νέα σειρά της Amazon MGM Studios ενώ παράλληλα θα έχει καθήκοντα showrunner μαζί με την Γουόλερ-Μπριτζ. Επιπλέον, ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν (Jonathan van Tulleken) θα συμμετέχει ως σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.

Sophie Turner is set to star as Lara Croft, with Phoebe Waller-Bridge on as writer and executive producer.



MORE on the upcoming ‘Tomb Raider’ series here: https://t.co/W1sxsVxFAf — Deadline (@DEADLINE) December 9, 2025

Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το Deadline, το Σαββατοκύριακο θα κάνει την είσοδό της στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Μπράιαν Φούλερ (Bryan Fuller) «Dust Bunny» στην οποία η Γουίβερ συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) ενώ τον Μάιο του 2026 θα εμφανιστεί στο «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».

EXCLUSIVE: With her time on Pandora coming to end with ‘Avatar: Fire and Ash’ bowing this month, Sigourney Weaver may already have another high-profile property in her sights.



While a deal has not closed, sources tell Deadline that she is in talks to join the upcoming ‘Tomb… pic.twitter.com/YXk9XImNwF — Deadline (@DEADLINE) December 9, 2025

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

«Ποδαρικό» στην εβδομάδα (8/12), με πρωτιά τηλεθέασης για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς»