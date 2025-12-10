search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 11:32

«Tomb Raider»: Η Sigourney Weaver βρίσκεται σε συζητήσεις για την επερχόμενη σειρά της Amazon

10.12.2025 11:32
sigourney-weaver_1012_1920-1080_new
credit: AP

H πολυβραβευμένη ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά «Tomb Raider» για το Prime Video.

Η Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) θα πρωταγωνιστήσει ως Lara Croft, με την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge) να είναι η δημιουγός της σειράς και εκτελεστική παραγωγός.

Για την Γουίβερ, αν η συμφωνία ευοδωθεί, θα είναι μία ακόμα συμμετοχή σε υψηλού προφίλ παραγωγή αφού η λαμπρή της πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Alien» και «Avatar».

Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash», της τρίτης ταινίας του διάσημου franchise με την υπογραφή του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), στην οποία πρωταγωνιστεί, αναμένεται στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Τσαντ Χοτζ (Chad Hodge) θα έχει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στη νέα σειρά της Amazon MGM Studios ενώ παράλληλα θα έχει καθήκοντα showrunner μαζί με την Γουόλερ-Μπριτζ. Επιπλέον, ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν (Jonathan van Tulleken) θα συμμετέχει ως σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.

Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το Deadline, το Σαββατοκύριακο θα κάνει την είσοδό της στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Μπράιαν Φούλερ (Bryan Fuller) «Dust Bunny» στην οποία η Γουίβερ συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) ενώ τον Μάιο του 2026 θα εμφανιστεί στο «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

«Ποδαρικό» στην εβδομάδα (8/12), με πρωτιά τηλεθέασης για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:42
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

1 / 3