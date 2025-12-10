search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:28
10.12.2025 09:10

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

10.12.2025 09:10
Την ενόχλησή του σχετικά με την αναφορά που έκανε χθες ο Γιώργος Λιάγκας στο πρόσωπό του εξέφρασε ο Δημήτρης Παπανώτας, καλώντας τον συνάδελφό του να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά που λέει στον τηλεοπτικό αέρα.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος αρνήθηκε ότι έχει χαρακτηρίσει την Αθηνά Οικονομάκου «κακή μάνα», όπως ο παρουσιαστής υποστήριξε για τον ίδιο.

«Ο φίλος μου, ο Γιώργος Λιάγκας, ειλικρινά, χθες με έβγαλε από τα ρούχα μου. Είπε ότι έλεγα εγώ για την Αθηνά Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μάνα. Βγαίνει η μια και μας λέει μισογύνηδες, επειδή δεν μας άρεσε το σκηνικό της, βγαίνει ο Γιώργος και μας λέει ότι την είπαμε κακή μάνα… Λίγο να μαζευτούμε, συνάδελφοι, λίγο να μαζευτούμε» είπε στον αέρα του «Happy Day», εμφανώς εκνευρισμένος.

