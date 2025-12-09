Σκληρή κόντρα τη Δευτέρα (8/12) για την πρωτιά στην τηλεθέαση – Μικρό προβάδισμα του Mega

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σχεδόν ίδια ήταν η δυναμική Mega και Alpha στην χθεσινή – πρώτη της εβδομάδας – κούρσα για πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.
Η Nielsen μέτρησε 14,5% στο Mega και 14,3% για τον Alpha. Από ό,τι φαίνεται όλα, μεταξύ τους, κρίθηκαν στο prime time. Το Mega εμφάνισε απόδοση σταθερή στο ίδιο επίπεδο για περισσότερο διάστημα από ό,τι ο Alpha.
Για λίγο δεν κατάφερε να δει 12άρι στο κύριο μέρος του μεριδίου του ο ΑΝΤ1, ενώ νέο limit up, για τα δεδομένα του, σημείωσε το ΕΡΤNews, που σχεδόν άγγιξε το 3%.
Διαβάστε επίσης:
Και πάλι στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφος του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»
Paramount – Skydance: Με άρωμα ‘80s η «επιθετική προσφορά» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery
Τζίμι Κίμελ και ABC συνεχίζουν μαζί για ακόμα έναν χρόνο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.