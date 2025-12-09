Σκληρή κόντρα τη Δευτέρα (8/12) για την πρωτιά στην τηλεθέαση – Μικρό προβάδισμα του Mega

Σχεδόν ίδια ήταν η δυναμική Mega και Alpha στην χθεσινή – πρώτη της εβδομάδας – κούρσα για πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.

Η Nielsen μέτρησε 14,5% στο Mega και 14,3% για τον Alpha. Από ό,τι φαίνεται όλα, μεταξύ τους, κρίθηκαν στο prime time. Το Mega εμφάνισε απόδοση σταθερή στο ίδιο επίπεδο για περισσότερο διάστημα από ό,τι ο Alpha.

Για λίγο δεν κατάφερε να δει 12άρι στο κύριο μέρος του μεριδίου του ο ΑΝΤ1, ενώ νέο limit up, για τα δεδομένα του, σημείωσε το ΕΡΤNews, που σχεδόν άγγιξε το 3%.

