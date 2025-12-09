search
Και πάλι στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφος του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»

Μετά την επίθεση στην ιδιοκτησία του CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε ξανά με δημοσιογράφο  του ABC News, όλως τυχαίως και πάλι γυναίκα.

Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, επιτέθηκε στη Ρέιτσελ Σκοτ του ABC News, όταν εκείνη τον ρώτησε εάν θα έδινε εντολή στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να δημοσιοποιήσει το βίντεο από την επίθεση σε ένα σκάφος ναρκεμπόρων στις 2 Σεπτεμβρίου, μετά την προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα» με τη δημοσιοποίηση των πλάνων.

«Δεν είπα αυτό. Εσύ το είπες, όχι εγώ», αντέτεινε ο Τραμπ, αμφισβητώντας την ερώτηση και το περιεχόμενό της.

Όταν η Σκοτ επέμεινε στην ερώτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος την αποκάλεσε «την πιο ενοχλητική δημοσιογράφο στον χώρο». «Άφησέ με να σου πω, είσαι μια ενοχλητική – μια καταστροφική, πραγματικά καταστροφική δημοσιογράφος. Και πάντα το ίδιο είναι μαζί σου. Σου είπα, ό,τι θέλει να κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ, είναι εντάξει μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ζήτησε από δημοσιογράφο του Bloomberg News να σωπάσει λέγοντας «Σιωπή, γουρουνίτσα» ενώ στο στόχαστρό του μπήκε και η Μαίρη Μπρους πάλι του ABC News.

«Είστε φρικτή δημοσιογράφος», εξεμάνη ο Ντόναλντ Τραμπ, « το δίκτυο για το οποίο εργάζεται είναι συνώνυμο με τις ψευδείς ειδήσεις», συμπλήρωσε.

