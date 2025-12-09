Νέο «χαστούκι» Τραμπ στην Ευρώπη: Σε «αποσύνθεση» υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων (Video)

Νέα σφοδρή επίθεση στην Ευρώπη και τους ηγέτες της εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Politico, όπου επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η «γηραιά ήπειρος» είναι σε «αποσύνθεση» και ότι οι ηγέτες της είναι «αδύναμοι» και ορισμένοι εξ αυτών «ηλίθιοι».

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» είπε ο Τραμπ για τους ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο».

Εγκώμιο σε Ορμπάν και Ερντογάν

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν θα εμπλακεί σε ευρωπαϊκές εκλογές δήλωσε ότι «θέλω να κυβερνήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να κυβερνήσω την Ευρώπη. Έχω εμπλακεί πολύ στην Ευρώπη». Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε κάποιον ηγέτη, είπε: «Λοιπόν, θα υποστήριζα… Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν. Έχω υποστηρίξει… πάμε πίσω στη Νότια Αμερική, τη Λατινική Αμερική… τη Νότια Αμερική, τον Μιλέι, την Αργεντινή».

Επίσης, συνέχισε να κάνει κριτική στο ΝΑΤΟ, αν και έπλεξε ξανά το εγκώμιο στον Ερντογάν: «Υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, νομίζω ότι είναι καλό να τις έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να τον καλέσω γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρός τύπος, στην πραγματικότητα, τον συμπαθώ πολύ. Πιστεύω, έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό. Αλλά έχουν δυσκολία να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητούν να του τηλεφωνήσω. Και του τηλεφωνώ, και πάντα τα καταφέρνω μαζί του».

Ουκρανία: Δεν δίνω σημασία στους Ευρωπαίους

Όσον αφορά στην Ουκρανία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε» είπε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή του στην παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος: «Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα» είπε, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξάγει νέες εκλογές. «Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία», είπε.

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», συνέχισε ο Τραμπ.

Επίσης, τόνισε ότι ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ… Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους… Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».

«Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

Ο Τραμπ, επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική για να χτυπήσει τους φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών και να ασκήσει πίεση στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας. Έτσι, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ορισμένοι ηγέτες της αμερικανικής δεξιάς έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια χερσαία εισβολή στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τους συντηρητικούς που τον ψήφισαν, εν μέρει για να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό. «Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό» είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική». Ερωτώμενος αν θα ήθελε να δει τον Μαδούρο χωρίς εξουσία είπε ότι «οι μέρες του είναι μετρημένες».

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το εμπόριο ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ενεργό, όπως το Μεξικό και η Κολομβία. «Φυσικά, θα το έκανα», είπε.

