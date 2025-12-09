Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία: Περιπολικό εμβόλισε δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του – Σκληρό βίντεο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τραγικό τροχαίο με τον αναβάτη ενός ηλεκτροκίνητου δικύκλου να χάνει τη ζωή του αφού εμβολίστηκε από περιπολικό της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο της Μόσχας.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην οδό Krasnoprudnaya το πρωί της Κυριακής, φαίνεται το ηλεκτροκίνητο δίκυκλο με έναν ντελιβερά να προσπαθεί να διασχίσει δύο δρόμους περνώντας από τις διαβάσεις.
Ενώ ο αναβάτης πέρασε χωρίς πρόβλημα τον πρώτο δρόμο, στον δεύτερο συνέβη το μοιραίο όταν το περιπολικό, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης κινείτο στις γραμμές του τραμ, εμβόλισε το ηλεκτροκίνητο δίκυκλο εκτοξεύοντας στον αέρα τον άτυχο ντελιβερά.
Κατά τις ίδιες πηγές το περιπολικό είχε ανοιχτούς φάρους.
Μετά τη δημοσιοποίηση και του βίντεο, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.
