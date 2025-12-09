Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία: Περιπολικό εμβόλισε δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του – Σκληρό βίντεο

Τραγικό τροχαίο με τον αναβάτη ενός ηλεκτροκίνητου δικύκλου να χάνει τη ζωή του αφού εμβολίστηκε από περιπολικό της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο της Μόσχας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην οδό Krasnoprudnaya το πρωί της Κυριακής, φαίνεται το ηλεκτροκίνητο δίκυκλο με έναν ντελιβερά να προσπαθεί να διασχίσει δύο δρόμους περνώντας από τις διαβάσεις.

🔞 In Moscow, a police car hit a courier on an electric scooter, killing him instantly



The impact was so strong that the courier was thrown several dozen meters. The young man died at the scene. pic.twitter.com/w2qHZoNj61 — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Ενώ ο αναβάτης πέρασε χωρίς πρόβλημα τον πρώτο δρόμο, στον δεύτερο συνέβη το μοιραίο όταν το περιπολικό, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης κινείτο στις γραμμές του τραμ, εμβόλισε το ηλεκτροκίνητο δίκυκλο εκτοξεύοντας στον αέρα τον άτυχο ντελιβερά.

Κατά τις ίδιες πηγές το περιπολικό είχε ανοιχτούς φάρους.

Μετά τη δημοσιοποίηση και του βίντεο, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

