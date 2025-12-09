Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ ώστε να αποδεχτεί μεγάλες εδαφικές απώλειες και άλλες παραχωρήσεις που προβλέπονται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ, ανέφεραν δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Μετά από εβδομάδες έντονης διπλωματίας, οι Ουκρανοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ορισμένες πτυχές του τρέχοντος αμερικανικού σχεδίου ευνοούν τη Μόσχα και ότι οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι πολύ περισσότερο από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τα παραπάνω, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ πίεσαν και τον Πούτιν να μετριάσει τις απαιτήσεις του.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συναντά αυτήν την εβδομάδα σειρά από τους ισχυρότερους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι των διαβεβαιώνουν ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται να υποχωρήσει ούτε απέναντι στον Πούτιν, ούτε στον Τραμπ.

«Οι Αμερικανοί ήθελαν να αποδεχτεί τα πάντα ο Ζελένσκι στη διάρκεια της συνομιλίας του με Γουίτκοφ και Κούσνερ»

Την ίδια ώρα, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε δύο ζητήματα: Την απαίτηση της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων που δεν ελέγχει η Ρωσία, και το αίτημα της Ουκρανίας για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ώστε να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμερικανική προσφορά είχε επιδεινωθεί σε ό,τι αφορά στο Κίεβο, μετά τη συνάντηση πέντε ωρών που είχαν οι σύμβουλοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα στο Κρεμλίνο.

Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ φάνηκαν να θέλουν ένα ξεκάθαρο «ναι» από τον Ζελένσκι όταν συζήτησαν το σχέδιο μαζί του σε μια δίωρη τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο: «Ένιωσα σαν οι ΗΠΑ να προσπαθούσαν να μας παρουσιάσουν με διάφορους τρόπους τη ρωσική επιθυμία να πάρουν ολόκληρο το Ντονμπάς και ότι οι Αμερικανοί ήθελαν ο Ζελένσκι να το αποδεχθεί όλο στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας».

Όπως αναφέρει το Axios, η εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο έγινε στο τέλος ενός τριημέρου μαραθώνιων συνομιλιών μεταξύ Γουίτκοφ, Κούσνερ και των συμβούλων του Ζελένσκι στο Μαϊάμι.

Αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος, δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις, ούτε στο θέμα των εδαφών, ούτε στις εγγυήσεις ασφαλείας, είπαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι οι διαπραγματευτές του Ζελένσκι «λατρεύουν» το αμερικανικό σχέδιο και ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος» που άκουσε ότι ο Ζελένσκι δεν το είχε διαβάσει. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία ήταν «εντάξει» με το αμερικανικό σχέδιο, αλλά Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι έχουν αντιρρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι ανέφερε στην κλήση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι είχε λάβει την αμερικανική πρόταση μόλις μία ώρα νωρίτερα και δεν την είχε διαβάσει ακόμη, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η αμερικανική πρόταση περιλάμβανε αυστηρότερους όρους από προηγούμενες εκδοχές, σε ζητήματα όπως το εδαφικό και ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, και άφηνε αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με το εδαφικό που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση: Ποιος ελέγχει τι, ποιος μένει πού, ποιος αποσύρεται, και αν η Ουκρανία αποσυρθεί από τη γραμμή επαφής, πώς θα διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα κάνει το ίδιο και ότι δεν θα συνεχίσει τις μάχες», τόνισε η ίδια πηγή. Παρ’ όλα αυτά, ο Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική πλευρά φαινόταν να αναμένει από τον Ζελένσκι να συμφωνήσει απλώς μέσω τηλεφώνου.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios επέμεινε ότι το προσχέδιο ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένο από τις ουκρανικές εισηγήσεις και ότι ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν πιέσει τον Πούτιν να αποδεχθεί ορισμένα ουκρανικά αιτήματα.

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους

Τη Δευτέρα, 8/12, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Λονδίνο με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας για να διατυπώσουν κοινή θέση σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ.

«Έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, να προσθέτει ότι ήταν «σκεπτικός για ορισμένες λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που έρχονται από την αμερικανική πλευρά», και να τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεώρησε τη συνάντηση του Ζελένσκι στην Downing Street ως μια άσκοπη προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι αισθάνονται πως οι ΗΠΑ προσπαθούν να απομακρύνουν τον Ζελένσκι από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να μπορέσουν να τον πιέσουν πιο αποτελεσματικά. «Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να πάρει τόσο δραματικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτεί τους βασικούς του συμμάχους στην Ευρώπη», είπε Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος τόνισε ότι, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να κινηθεί γρήγορα, οι Ευρωπαίοι τον συμβουλεύουν να δείξει προσοχή και υπομονή.

Αυτή η δυναμική φέρεται να εξοργίζει ορισμένους στον Λευκό Οίκο που βλέπουν τους Ευρωπαίους ως μεγάλο εμπόδιο σε μια συμφωνία.

Εν αναμονή της αντιπρότασης Ζελένσκι – Ευρωπαίων

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα δώσουν στις ΗΠΑ μια επικαιροποιημένη αντιπρόταση την Τρίτη.

«Η Ρωσία επιμένει να παραχωρήσουμε έδαφος. Δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα. Αυτό είναι ακριβώς για ό,τι πολεμάμε. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή αναζητούν έναν συμβιβασμό», δήλωσε.

Οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι συζητούν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας, με Ευρωπαίο αξιωματούχο να αναφέρει ότι παραμένει ασαφές ποιο ρόλο ήταν έτοιμες να παίξουν οι ΗΠΑ στην επιβολή των εγγυήσεων και τι ανέμεναν από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η τελευταία αμερικανική πρόταση για τις εγγυήσεις ασφαλείας βασιζόταν σε «ευρύτερο πλαίσιο» από την αρχική πρόταση, αλλά και πάλι δεν περιλάμβανε συνθήκη επικυρωμένη από τη Γερουσία.

