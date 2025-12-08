search
ΚΟΣΜΟΣ

08.12.2025 06:35

Απογοητευμένος ο Τραμπ από τον Ζελένσκι: «Δεν έχει καν διαβάσει την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ» – Συνάντηση-κλειδί στο Λονδίνο

08.12.2025 06:35
trump-zelensky

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη διαβάσει την αμερικανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία, τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ενόχληση Τραμπ για τη στάση του Κιέβου

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως έχει συνομιλήσει τόσο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με την ουκρανική πλευρά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ζελένσκι.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί τελικά να εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα. Όπως είπε, η Μόσχα θα προτιμούσε να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, κάτι που «σίγουρα δεν συμφέρει την Ουκρανία».

Διπλωματικός μαραθώνιος σε Γενεύη, Φλόριντα και Μόσχα

Η αρχική πρόταση των ΗΠΑ παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες και από τότε έχουν ακολουθήσει αλλεπάλληλοι γύροι συνομιλιών. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη και στη Φλόριντα, με στόχο την προσαρμογή του κειμένου ώστε να καλύπτει περισσότερες από τις απαιτήσεις του Κιέβου.

Το σχέδιο παραδόθηκε επίσης στη ρωσική πλευρά, όταν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα. Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ η αρχική εκδοχή του κειμένου είχε προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στους Ευρωπαίους συμμάχους, επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά ευνοϊκή για τη Ρωσία.

Δύσκολα τα ζητήματα ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας

Οι πρόσφατες συνομιλίες στο Μαϊάμι, μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, ολοκληρώθηκαν χωρίς καθοριστικές εξελίξεις. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τα βασικά «αγκάθια» παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας και τα εδαφικά ζητήματα.

Η Ουκρανία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση που δεν περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις προστασίας ούτε πρόκειται να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη. Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία στοχεύει στην κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς «με κάθε μέσο».

Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές συνομιλίες αλλά απαιτείται προσοχή»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησής του, ανέφερε πως είχε «μακρά και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς διαμεσολαβητές και την ουκρανική αντιπροσωπεία. Όπως τόνισε, συζητήθηκαν τρόποι τερματισμού της αιματοχυσίας και αποτροπής νέας ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η Ρωσία να μην τηρήσει πιθανές δεσμεύσεις της, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, ζητώντας στενή συνεργασία των διαπραγματευτικών ομάδων.

Συνάντηση-κλειδί στο Λονδίνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Οι επόμενες κινήσεις αναμένονται από τη συνάντηση που θα έχει ο Ζελένσκι στο Λονδίνο με ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Εκεί θα εξεταστούν οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν τόσο στην τρέχουσα κατάσταση στο μέτωπο όσο και στις προοπτικές μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

