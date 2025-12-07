Χαμάς: Ανοικτή στο «πάγωμα» ή την αποθήκευση των όπλων στο πλαίσιο εκεχειρίας με το Ισραήλ

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να συζητήσει το «πάγωμα» ή την αποθήκευση των όπλων της στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας με το Ισραήλ, όπως τόνισε ο Μπασέμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης.

Η πρόταση εντάσσεται στις προσπάθειες αποτροπής νέων συγκρούσεων και στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, που έχει μεσολαβήσει από τις ΗΠΑ.

Ανοιχτά ζητήματα και διεθνής επίβλεψη

Παρά τη διάθεση για διαπραγμάτευση, το Ισραήλ ζητά πλήρη παράδοση των όπλων, κάτι που παραμένει αμφισβητήσιμο.

Η Χαμάς διατηρεί το «δικαίωμα στην αντίσταση», ενώ προτείνει μια μακροχρόνια εκεχειρία για να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Κεντρικά θέματα παραμένουν η σύσταση διεθνούς δύναμης ασφαλείας και ο αφοπλισμός της οργάνωσης, με τον ρόλο της δύναμης να περιορίζεται στην επίβλεψη της συμφωνίας.

