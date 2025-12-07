search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 20:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 20:05

Πρόκληση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού – Δήλωσε ως «νέο σύνορο» με τη Γάζα την γραμμή οριοθέτησης

07.12.2025 20:05
idf gaza

Τεράστια πρόκληση από τον επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας είναι το “νέο σύνορο” με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Μιλώντας στη Λωρίδα της Γάζας σε έφεδρους στρατιώτες, ο υποστράτηγος Ζαμίρ δήλωσε ότι «η Κίτρινη Γραμμή αποτελεί ένα νέο σύνορο – μια προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) τοποθεσίες και μια γραμμή επίθεσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα ισραηλινά στρατεύματα προβλέπεται, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια πρώτη αποχώρηση εντός του εδάφους που διαμορφώνεται από την Κίτρινη Γραμμή, η οποία ακολούθησε την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Η Μόσχα βάζει «κόκκινες» γραμμές για την συμφωνία με την Ουκρανία – Ικανοποίηση Πούτιν για την Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος για συμφωνία με την Ελλάδα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

dikastiki_aithousa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

idf gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού – Δήλωσε ως «νέο σύνορο» με τη Γάζα την γραμμή οριοθέτησης

paoAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Παναθηναϊκός 2-2: Πράσινη «αυτοκτονία» στις καθυστερήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 20:38
musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

ktinotrofos_provata1
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε τα ζώα του – «Το άδικο είναι βαρύτερο από τη ζημιά», λέει ο ίδιος (Videos)

dikastiki_aithousa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόροι: Έκλεισαν οι κάλπες για τον ΔΣΑ, συνεχίζεται την Δευτέρα η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο

1 / 3