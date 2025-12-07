search
ΚΟΣΜΟΣ

07.12.2025 17:45

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος για συμφωνία με την Ελλάδα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου

O πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν σε εκτενή του συνέντευξη στην εφημερίδα Sunday Times δηλώνει αισιόδοξος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα αν και όπως επισημαίνει πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας μεταξύ άλλων απαντάει στην σχετική ερώτηση πως: «πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Εξακολουθώ όμως να είμαι αρκετά αισιόδοξος».

Καταλήγοντας τονίζει πάντως πως: «αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει περιθώριο προσέγγισης που να ικανοποιεί τόσο τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους όσο και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Αν τελικά το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», σημειώνει με νόημα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου στην εφημερίδα Sunday Times.

