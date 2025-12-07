search
ΚΟΣΜΟΣ

07.12.2025 14:34

Δυτική Αφρική: Ο ΥΠΕΞ του Μπενίν ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις απέτρεψαν πραξικόπημα (Video)

praxikopima_benin (1)

Ο υπουργός Εσωτερικών του Μπενίν Αλασάν Σεϊντού ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της αναφερόμενης χώρας της Δυτικής Αφρικής απέτρεψαν μία απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν είχε ανακοινώσει ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο, μετά την ανακοίνωση από ομάδα στρατιωτών νωρίτερα σήμερα στην κρατική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.

Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.

Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι απομάκρυναν από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν, όπως είχε μεταδώσει το AFP. Ομάδα στρατιωτών στο Μπενίν ισχυρίστηκε σήμερα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι κατέλαβε την εξουσία στη δυτικοαφρικανική χώρα, μετέδωσε το Reuters.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς η δυτικοαφρικανική χώρα ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν στην προεδρία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

Η ομάδα αυτή των στρατιωτικών, η οποία αυτοαποκαλέστηκε η Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση (CMR), που συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2025 διασκέφθηκε και αποφάσισε το ακόλουθο: Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλωσαν οι στρατιωτικοί.

Η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας στο Κοτονού, και κάλεσε τους Γάλλους να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Ταλόν είναι ασφαλής και ο στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο, ανακοινώθηκε παράλληλα στο AFP από το περιβάλλον του Ταλόν, μετά την ανακοίνωση στρατιωτικών στη δημόσια τηλεόραση ότι τον καθαίρεσαν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάτοικοι της πόλης Κοτονού δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς νωρίς το πρωί της Κυριακής, με την αστυνομία και τον στρατό να έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία διασταυρώσεων και γύρω από το λιμάνι, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την κατάσταση.

Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη (η Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του, δήλωσε στο AFP στρατιωτική πηγή του περιβάλλοντος του Ταλόν.

Οι στρατιώτες είχαν δηλώσει επίσης ότι όρισαν τον υποστράτηγο Pascal Tigri ως νέο ηγέτη του Μπενίν και είχνα υποστηρίξει ότι τα σύνορα της χώρας είχαν κλείσει.

ECOWAS: Έντονη καταδίκη της απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος στο Μπενίν

Η Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της, ότι καταδικάζει έντονα την προσπάθεια απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγινε στο Μπενίν, ενώ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της τάξης.

Αφρικανική Ένωση: Έντονη καταδίκη της προσπάθειας στρατιωτικού πραξικοπήματος στο Μπενίν

Ο προεδρεύων της Αφρικανικής Ένωσης Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ δήλωσε από τη μεριά του σήμερα ότι “καταδικάζει έντονα” την προσπάθεια στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγινε στο Μπενίν, καλώντας για την αποκατάσταση του σεβασμού στο σύνταγμα.

