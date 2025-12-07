Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πολύ κοντά» δήλωσε ο απερχόμενος απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, Κιθ Κέλογκ, τονίζοντας πως η συμφωνία τώρα εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμών ζητημάτων: Το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο, δήλωσε στο Reagan National Defense Forum ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», τα οποία -όπως επισήμανε- «είναι πάντα τα πιο δύσκολα».

Τα δύο κύρια εκκρεμή ζητήματα αφορούν το έδαφος – κυρίως το μέλλον του Ντονμπάς – και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν τα επιλύσουμε, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε ο Κέλογκ. «Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Ο απόστρατος υποστράτηγος που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, τον Παναμά και το Ιράκ δήλωσε ότι η κλίμακα των θανάτων και των τραυματισμών που προκάλεσε ο περιφερειακός πόλεμος στην Ουκρανία είναι «φρικτή» και άνευ προηγουμένου.

Πρόσθεσε, δε, πως Ρωσία και Ουκρανία έχουν υποστεί συνολικά περισσότερες από 2 εκατομμύρια απώλειες, συμπεριλαμβανομένων νεκρών και τραυματιών, από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, με το Reuters να σημειώνει πως ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι εκτιμήσεις της Δύσης και της Ουκρανίας υπερβάλλουν τις απώλειές της, την ώρα που το Κίεβο ισχυρίζεται ότι η Μόσχα υπερβάλλει τις εκτιμήσεις για τις απώλειες της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρο το Λουγκάνσκ, περισσότερο από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, διέρρευσε ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι η πρόταση αυτή ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας από τη Ρωσία και τους περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Η πρόταση, η οποία σύμφωνα με τη Ρωσία περιλαμβάνει 27 σημεία, έχει χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Τι αναφέρουν οι αμερικανικές προτάσεις για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ, ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, του οποίου οι αντιδραστήρες βρίσκονται επί του παρόντος σε διακοπή λειτουργίας, θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο ανέφερε την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Κούσνερ να αναλάβει το κύριο έργο της σύνταξης μιας πιθανής συμφωνίας.

Συνεχίζονται οι μαζικές επιθέσεις

Στο μεταξύ, η Ρωσία συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες μετά την αναφορά Ζελένσκι για την «εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με την ομάδα διαπραγματεύσεων του Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Κρεμεντσούκ δήλωσε ότι η πόλη δέχτηκε επανειλημμένα «μαζικές» επιθέσεις.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά), προκαλώντας διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ». Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Στον Δνείπερο ποταμό, η Κρεμεντσούκ είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Η πόλη Κρεμεντσούκ (215.000 κάτοικοι προπολεμικά) έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο επανειλημμένα μέσω Telegram κατά τη διάρκεια για απειλές ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την επομένη αυτής που το αμερικανικό κέντρο μελετών CSIS χαρακτήρισε την τρίτη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή όλου του πολέμου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τη χρήση κατά τους υπολογισμούς του 653 drones και 51 πυραύλων διαφόρων τύπων, με στόχο ιδίως υποδομές παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από τη μεριά του ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διάφορες τοποθεσίες.

