Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της ικετεύει να την δει στο νοσοκομείο – «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος»

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, που μάχεται για τη ζωή του, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στην κόρη του, παρακαλώντας: «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος».

Ο Τόμας Μαρκλ, 81 ετών, απηύθυνε έκκληση στη Δούκισσα του Σάσεξ να τον δει «έστω μια φορά ακόμα πριν πεθάνω», ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μετά από ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού κάτω από το γόνατο.

Μιλώντας στη Mail On Sunday, ανέφερε ότι ονειρεύεται να δει και τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και τα εγγόνια του, Άρτσι 6 ετών και Λιλίμπετ 4 ετών, «πριν να είναι πολύ αργά».

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε νοσοκομείο των Φιλιππίνων και, όπως δήλωσε ένας από τους γιατρούς του – με τη ρητή άδεια του ασθενούς – ήταν ζήτημα «ζωής ή θανάτου». Ο χειρουργός εξήγησε: «Ήταν απαραίτητο να αφαιρέσουμε το πόδι. Υπήρχε μεγάλος θρόμβος στο μηρό που είχε σταματήσει την κυκλοφορία στο πόδι και το κάτω μέρος του ποδιού».

Ο ασθενής δήλωσε ότι δεν άλλαξε ποτέ τον αριθμό του μετά τη ρήξη σχέσεων με την κόρη του «για να μπορεί πάντα να επικοινωνεί μαζί μου», αλλά πρόσθεσε ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα από εκείνη την προηγούμενη εβδομάδα.

Με την άδεια του Τόμας Μαρκλ, η εφημερίδα επιβεβαίωσε ανεξάρτητα ότι ούτε η διοίκηση, ούτε οι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου είχαν λάβει κάποιο μήνυμα από τη Μέγκαν ή εκπροσώπους της, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους.

Πηγή του νοσοκομείου ανέφερε στη MoS: «Ο κ. Μαρκλ είναι ασθενής υψηλού προφίλ. Φυσικά ξέρουμε ποιος είναι. Αν η Μέγκαν ή κάποιος συνδεδεμένος μαζί της είχε επικοινωνήσει, θα το ξέραμε. Όλοι θα θέλαμε να δούμε τη Δούκισσα εδώ στις Φιλιππίνες!».

Από την πλευρά των Σάσεξ, επιβεβαιώθηκε ότι η Μέγκαν έστειλε email στον πατέρα της την Παρασκευή, αλλά η εφημερίδα κατανοεί ότι επρόκειτο για διεύθυνση που δεν χρησιμοποιεί εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Άλλα μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι σημειώνουν ότι ο κ. Μαρκλ δεν χρησιμοποιεί email.

Ο Τόμας Μαρκλ παραμένει αποξενωμένος από την κόρη του από τον γάμο της το 2018 με τον πρίγκιπα Χάρι. Η ρήξη προέκυψε όταν είχε ποζάρει για παπαράτσι πριν από τον γάμο, μια κίνηση που αργότερα εξήγησε ότι ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του.

Λόγω δύο εμφραγμάτων, δεν μπόρεσε να τη συνοδεύσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Γουίνδσορ, με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο να τη συνοδεύει μέρος του δρόμου – μια κίνηση που ο ίδιος χαρακτήρισε «απίστευτα ευγενική».

Ο 81χρονος παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στην πόλη Σεμπού, όπου μετακόμισε στις αρχές του έτους για να αποφύγει τις «συνεχείς» ιστορίες για την κόρη του και τον Χάρι. Αναμένεται να μετακινηθεί σε κανονικό θάλαμο μέσα στις επόμενες μέρες.

Στη φωτογραφία που έδωσε για τη MoS από το νοσοκομείο, ο κ. Μαρκλ δήλωσε ότι ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι του έστειλαν θετικά μηνύματα για την ανάρρωσή του, ιδιαίτερα από τη Βρετανία.

«Θέλω να μιλήσω με την κόρη μου. Ποτέ δεν σταμάτησα να τη αγαπώ. Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος από τη Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου. Θα ήταν ωραίο να γνωρίσω και τον γαμπρό μου», είπε.

Ο Τόμας Μαρκλ τόνισε ότι η επέμβαση ήταν «ζήτημα ζωής ή θανάτου», καθώς αν η μόλυνση από το πόδι είχε φτάσει στην καρδιά, θα ήταν πιθανότατα θανατηφόρα.

Παρά τα δημοσιεύματα ότι η Μέγκαν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επικοινωνία, αλλά ελπίζει να ξανασμίξουν.

