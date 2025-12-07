search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 09:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 09:06

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ντισκοτέκ στην Γκόα – Aνάμεσά τους και τουρίστες (Videos/Photos)

07.12.2025 09:06
pyrosvestiki_india

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.

Στα θύματα συγκαταλέγονται «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες, είπε ο πρωθυπουργός Σάβαντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Σήμερα είναι πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα. Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Σάβαντ, ο οποίος μετέβη επιτόπου, μέσω X.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σάβαντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Η Γκόα–άλλοτε πορτογαλική αποικία, που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν–αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται κατά κανόνα η κορύφωση των επισκέψεων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ερντογάν προτρέπει τον Μαδούρο να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ: «Σημαντικό να διατηρηθούν ανοικτοί δίαυλοι»

Τραγωδία στη νότια Αλγερία: 14 νεκροί και 34 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου

Η τριήμερη «στάση» της Ιστορίας: Ο Ποντίφικας στην Κωνσταντινούπολη ως καταλύτης θρησκευτικής διπλωματίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

tsipras_book_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένας «φίλος» ήρθε απόψε απ τα παλιά

ekloges-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

pyrosvestiki_india
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε ντισκοτέκ στην Γκόα – Aνάμεσά τους και τουρίστες (Videos/Photos)

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 09:37
tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μετά την επίθεση από πίτμπουλ

tsipras_book_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένας «φίλος» ήρθε απόψε απ τα παλιά

ekloges-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

1 / 3