Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της λίγο μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, επιδίωξε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, τον Τόμας Μαρκλ, αφού έγινε γνωστό ότι του ακρωτηρίασαν το πόδι στις Φιλιππίνες όπου ζει, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Meghan Markle ‘reached out’ to estranged dad Thomas following his emergency leg amputation https://t.co/lXBa5gusIl pic.twitter.com/3Dva02aogi — Page Six (@PageSix) December 5, 2025

Η Δούκισσα του Σάσεξ, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, αποξενώθηκε από τον πατέρα της το 2018 λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον μικρότερο αδελφό του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Meghan Markle reaches out to dad Thomas after he was left fighting for his lifehttps://t.co/A7GKHmqZUB pic.twitter.com/mDDgepIIfE — Daily Star (@dailystar) December 5, 2025

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο ο Τόμας Μαρκλ ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να παραστεί λόγω ασθενείας, αφού νωρίτερα είχε ποζάρει σε παπαράτσι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε από το Μεξικό στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος.

«Οι ΗΠΑ και το Μεξικό μου θύμιζαν συνεχώς την αποξένωση από την κόρη μου. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από εκείνη και τον Χάρι, που ήταν πάντα στην τηλεόραση με τις εκπομπές. Έτσι μετακόμισα στην άλλη πλευρά του κόσμου ελπίζοντας σε μια πιο ήσυχη ζωή» είχε δηλώσει ο ίδιος στην «Daily Mail».

O Τόμας Μάρκλ, που δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πρίγκιπα Χάρι και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό, ενώ όπως υποστήριξε ο Τόμας Τζούνιορ που έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα του, οι γιατροί παραμένουν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας του.

