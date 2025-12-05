Η εξομολόγηση του Μπάλντουιν για τα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάτσιν: «Τα παιδιά μου μού έσωσαν τη ζωή»

Ο Άλεκ Μπάλντουιν αποκάλυψε ότι τα παιδιά του στάθηκαν το ισχυρότερο στήριγμά του κατά τη διάρκεια και μετά τη δικαστική περιπέτεια που ακολούθησε τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, από την οποία τελικά απαλλάχθηκε. Ο ηθοποιός, που είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον μοιραίο πυροβολισμό στα γυρίσματα της ταινίας Rust τον Οκτώβριο του 2021, μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένειά του τον κράτησε όρθιο.

Κατά την εμφάνισή του στο The Adam Friedland Show, ο 66χρονος ηθοποιός και πατέρας οκτώ παιδιών εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία τριάμισι χρόνια πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο σπίτι, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα ακολούθησαν το τραγικό περιστατικό. «Τα παιδιά μου μού έσωσαν τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η καθημερινή τους παρουσία τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Είμαι 67 χρονών, έχω ένα μωρό 3 ετών. Φτάνεις σε ένα σημείο που σκέφτεσαι λιγότερο από πού θα πάρεις αγάπη και περισσότερο πού θα τη δώσεις», ανέφερε. Όπως παραδέχτηκε, η οικογένειά του αποτέλεσε το καταφύγιό του, ειδικά σε μια περίοδο που ένιωθε πως δεν είχε πολλούς τρόπους να διοχετεύσει τα συναισθήματά του.

Η σημαντικότητα της οικογένειας είχε αναδειχθεί και στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του TLC The Baldwins, όπου η σύζυγός του, Χιλάρια Μπάλντουιν, περιέγραψε πόσο βαθιά είχε επηρεάσει όλους η δικαστική διαδικασία. Τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, τα παιδιά υπήρξαν πηγή χαράς, αλλά και ότι οι γονείς τους προσπάθησαν να τα προστατεύσουν από το βάρος της κατάστασης.

«Είμαστε ευλογημένοι που μας δίνουν χαρά, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι παραμένουν παιδιά, ότι δεν κουβαλούν εκείνα το βάρος των προβλημάτων μας», σημείωσε η Χιλάρια, εξηγώντας πως προσπάθησε να «χτίσει ένα φράγμα» γύρω από τα παιδιά της για να τα προστατεύσει από την κρίση που αντιμετώπιζε η οικογένεια.

