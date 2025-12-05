search
05.12.2025 14:46

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

05.12.2025 14:46
sofi-zanninou-new

Στα παιδικά της χρόνια αναφέρθηκε η Σόφη Ζαννίνου, επισημαίνοντας ότι κάποτε ήταν φυσιολογικό στις οικογένειες τα κορίτσια να «τρώνε ξύλο» από τους πατεράδες τους.

Σε μια τέτοια οικογένεια μεγάλωσε και η ίδια, υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι έχει συγχωρήσει τον πατέρα της για την κακοποιητική συμπεριφορά του, καθώς ήταν τόσο συνηθισμένο που χρειάστηκαν χρόνια, ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν βία.

«Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του. Κάποτε ήταν τρόπος ζωής τα κορίτσια να τρώνε ξύλο από τους πατεράδες. Μετά από χρόνια καταλάβαμε ότι έχουμε υποστεί βία. Ήταν καθημερινό και συνηθισμένο. Μεγάλωσα και κατάλαβα ότι είναι απαράδεκτο ο άντρας της οικογένειας να είναι δερβέναγας, αποφασίζω και διατάζω. Έχουν γίνει πλέον βήματα στην κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετά, χρειάζεται κι άλλο. Τους άντρες τους λατρεύουμε και ζητάμε από αυτούς να μας αγαπάνε και να μας σέβονται» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@star».

